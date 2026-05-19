Arsenal remporte la Premier League sans avoir à jouer la dernière journée, tandis que la finale PSG-Arsenal ne sera pas diffusée gratuitement outre-Manche

Manchester City a encaissé un nul contre Bournemouth, mardi soir, ce qui a permis à Arsenal de remporter la Premier League sans avoir à jouer la dernière journée, dimanche. Les Gunners ont remporté leur titre pour la première fois depuis 2004 et la saison des Invincibles. Les joueurs de Mikel Arteta ont quatre points d'avance sur ceux de Pep Guardiola avant la dernière journée de Premier League. Cela est une première dans l'histoire de la Ligue des champions et serait impossible en France. La finale PSG-Arsenal ne sera pas diffusée gratuitement outre-Manche. Des supporters ont envahi le terrain, Vahid Halihodzic est mortellement blessé, et Nantes-Toulouse a été arrêté définitivement après des incidents graves en Ligue 1. Lille et Lyon sont en Ligue des champions, tandis que l'OM est en Ligue Europa. Le destin de Rennes n'est pas encore fixé. Le résumé de la course à l'Europe. L'OGC Nice jouera sa survie en Ligue 1 lors d'un barrage bouillant contre l'AS Saint-Etienne. Medhi Benatia a fait un énorme tacle contre le patron du FC Nantes. Auxerre a été sauvé.

Manchester City a encaissé un nul contre Bournemouth , mardi soir, ce qui a permis à Arsenal de remporter la Premier League sans avoir à jouer la dernière journée, dimanche.

Les Gunners ont remporté leur titre pour la première fois depuis 2004 et la saison des Invincibles. Les joueurs de Mikel Arteta ont quatre points d'avance sur ceux de Pep Guardiola avant la dernière journée de Premier League. Cela est une première dans l'histoire de la Ligue des champions et serait impossible en France. La finale PSG-Arsenal ne sera pas diffusée gratuitement outre-Manche.

Des supporters ont envahi le terrain, Vahid Halihodzic est mortellement blessé, et Nantes-Toulouse a été arrêté définitivement après des incidents graves en Ligue 1. Lille et Lyon sont en Ligue des champions, tandis que l'OM est en Ligue Europa. Le destin de Rennes n'est pas encore fixé. Le résumé de la course à l'Europe.

L'OGC Nice jouera sa survie en Ligue 1 lors d'un barrage bouillant contre l'AS Saint-Etienne. Medhi Benatia a fait un énorme tacle contre le patron du FC Nantes. Auxerre a été sauvé





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News Title: Lille et Olympique Lyonnais en Ligue des Champions et Ligue EuropaLille a validé son ticket direct pour la Ligue des champions, tandis que l'OL devra jouer deux tours de barrage pour espérer jouer la C1. L'OM jouera la Ligue Europa, tandis que Rennes est provisoirement en Conference League. Avec un point d'avance sur l'OL et deux sur Rennes, le LOSC a joué à se faire peur en s'inclinant à domicile face à Auxerre (0-2), mais les planètes étaient alignées pour les joueurs de Bruno Genesio puisque les concurrents directs ont tous perdu. Le club nordiste retrouve la Ligue des champions cinq ans après leur dernière participation. Plus au sud, les Lyonnais n'avaient pas le droit à l'erreur face à Lens, assuré de voir la Ligue des champions et en pleine préparation pour sa finale de la Coupe de France (vendredi contre Nice). D'autant que Pierre Sage n'a pas fait de cadeau à son ancienne équipe. Les Gones peuvent nourrir des regrets pour avoir laissé échapper la dernière place sur le podium. Pour espérer revoir la Ligue des champions pour la première fois depuis 2020, l'OL devra passer deux tours de qualification. Au Vélodrome, les regards étaient forcément tournés vers Habib Beye, alors que l'OM vit une fin de saison étrange dans un climat pour le moins tendu. Mais sur le papier, cette affiche entre était la plus importante dans la course à l'Europe. Si les Bretons avaient trois points d'avance au coup d'envoi, leur entame de match catastrophique, sanctionnée de deux buts encaissés dans les dix premières minutes, les a fait chuter au 6e rang, derrière leur adversaire du soir (3-1). Une différence qui pourrait être significative en fonction du résultat de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice. Un match que l'AS Monaco va suivre avec beaucoup d'intérêt. Battue par Strasbourg ce dimanche (5-4) après avoir mené 4-1, l'équipe de la Principauté boucle cette saison 2025-2026 à la 7e place. Si cette dernière n'est pas qualificative pour une Coupe d'Europe, elle pourrait le devenir en cas de succès lensois vendredi.

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