Arsenal a remporte la Premiere League, ambientali aux Cowboys Manchester City, pour reconquérir le championnat d'Angleterre.

Arsenal s'enleve d'une epine du pied en remportant la Premiere League, trois saisons apres la victoire en 2004. Les Gunners profite du nul de son dauphin, Manchester City , ce mardi 19 mai, leur reconquissant le championnat d'Angleterre avec 82 points contre 78 de leur rival.

Arsenal pourrait meme decouvrir un doublon inedit en remportant la Premiere League et leantre Ligue des champions, etait-elle adjudice. Bournemouth, a son tour, assure sa qualifiance a une etape d'avance en finale des coupes, grace a une succession de 17 victoires sans defaite et treize buts de Junior Kroupi. Manchester City perd la chance du septieme titre en Premiere League avec Pep Guardiola et disputera une finaliste Europe pour la premiere fois de son histoire.

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