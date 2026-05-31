Arsenal organise une parade géante à Londres pour célébrer son titre de champion d'Angleterre

Près de 500 000 personnes sont attendues dans les rues de Londres pour la parade d'Arsenal, qui célèbre son titre en Premier League après 22 ans d'attente, malgré la défaite en finale de la Ligue des champions la veille.

Les Gunners d' Arsenal organiseront une parade historique dans les rues de Londres ce dimanche pour célébrer leur titre de champions d'Angleterre, remporté après 22 ans d'attente.

Près d'un demi-million de supporters sont attendus le long d'un parcours de huit kilomètres, depuis l'Emirates Stadium jusqu'au nord de la capitale britannique. Cette célébration intervient au lendemain de leur défaite aux tirs au but face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, mais elle était prévue bien avant cette défaite, témoignant de l'importance du sacre national pour le club et ses fans.

L'équipe, de retour tôt ce matin à Londres, a donné rendez-vous à 15 heures (heure de Paris) à ses supporters pour un événement unique. Le club a exprimé son impatience de réunir la "famille d'Arsenal" dans les rues d'Islington pour marquer ce moment historique. Afin de faire de cette journée un souvenir inoubliable, des animations spéciales égayeront l'ensemble du parcours.

Quatre bus à impériale ont été mobilisés : un pour les joueurs, un pour le staff, un pour l'équipe féminine et un dernier réservé aux fans et au personnel. Le cortège sera ouvert par un camion des Champions piloté par des DJ, créant une ambiance festive. Malgré la déception de la finale perdue, les supporters ne devraient pas se montrer moins enthousiastes, d'autant que les internationaux rejoindront leurs sélections dès lundi.

Cette parade ne pouvait se tenir à un autre moment en raison de l'agenda international. Parallèlement, le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, célébrera également son doublé historique à Paris ce dimanche, avec un programme prévu au Champ de Mars et à l'Élysée. La presse internationale a salué le doublé du PSG, qualifiant l'équipe de "dynastique" et Luis Enrique de "légende".

D'autres anecdotes ont également marqué cette finale, comme le geste de Marquinhos réconfortant Gabriel après son tir au but raté, ou l'annonce de la mise en vente d'un maillot "deux étoiles" collector. Enfin, un clin d'œil sportif note que les Spurs de San Antonio, portés par Victor Wembanyama, se sont qualifiés pour la finale NBA, une première depuis 2014, et que Moïse Kouame, battu à Roland-Garros, a trouvé un réconfort partiel en regardant les tirs au but du PSG.

Cette juxtaposition de célébrations et de réactions montre l'étendue des émotions dans le monde sportif après une soirée de finales intenses





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