Arsenal et Chelsea répondent aux critiques après leur défaite en finale de la Ligue des champions

Arsenal et Chelsea ont réagi aux critiques et aux messages moqueurs sur les réseaux sociaux après leur défaite en finale de la Ligue des champions contre le PSG.

Declan Rice et Noni Madueke ont répondu aux chambrages des autres clubs anglais après leur défaite en finale de la Ligue des champions, samedi face au PSG (1-1, 4 t.a.b. 3).

Les Gunners ont paradé dimanche pour fêter leur sacre en Premier League. Plus d'un million de personnes ont assisté à la parade des joueurs londoniens pour les féliciter de leur superbe saison mais aussi pour les réconforter au lendemain de leur échec à lever la Coupe aux grandes oreilles pour le deuxième finale dans la compétition (après celle de 2006).

Chelsea, rival londonien, a opportunément dégainé un message sur X pour inviter ses suiveurs à venir "visiter la Maison des Trophées de Londres" en affichant ses deux Ligues des champions, décrochées en 2012 puis en 2021. Nottingham Forest a aussi rappelé son "back-to-back" en Coupe des clubs champions en 1979 et 1980 en affichant une photo de sa légende John Robertson, dit "Robbo", mort en décembre dernier à l'âge de 72 ans, portant le trophée.

Les réseaux sociaux ont été inondés de messages moqueurs de fans anglais, se réjouissant de l'échec des hommes de Mikel Arteta en Ligue des champion. Et ces railleries ont visiblement atteint certains d'entre eux. Noni Madueke et Declan Rice y ont réagi sur les réseaux sociaux.

"Champions", a clamé Noni Madueke, ailier droit des Gunners, sur Instagram. "Pendant que d'autres écrivent des messages sur Twitter et postent", a-t-il ajouté avec un emoji hilare. "Merci Dieu, la gloire est Toi. " Declan Rice a, lui, commenté une publication avec sarcasme : "la jalousie est partout".

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