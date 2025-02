Arsenal de l'ETA Découvert dans une Maison de Capbreton

Un arsenal d'armes datant des années 1970, probablement utilisé par l'organisation basque ETA, a été découvert vendredi 10 février 2012 dans le plafond d'une maison à Capbreton, située à quelques mètres de la gendarmerie. La découverte a été faite par un proche des nouveaux propriétaires lors d'un inventaire des travaux de rénovation à réaliser.

La cache semble très ancienne, les vieux journaux espagnols servant d'emballage aux armes retrouvées dissimulées dans des étagères, datant des années 1973 et 1974. Cela indiquerait qu'elle aurait été aménagée au milieu des années 70, peu de temps avant la construction de la gendarmerie en face. L'arsenal aurait été abandonné, sans doute à cause de cette proximité. Les enquêteurs tenteront maintenant de « faire parler » ces armes anciennes, qui pourraient apporter des informations sur l'histoire de l'organisation ETA. Capbreton n'est pas une commune étrangère aux médias espagnols. En 2007, deux gardes civils ont été tués par des membres de l'ETA sur le parking d'un cafétéria. Un double assassinat suivi d'une course-poursuite jusqu'en Lozère a marqué les esprits et a révélé la présence de policiers espagnols en mission de surveillance en France, observant les mouvements de militants basques établis dans le sud du pays. Depuis, l'ETA a annoncé renoncer à la lutte armée en 2020. Cependant, il n'y a aucun lien apparent entre les événements de 2007 et l'arsenal ancien découvert. Cependant, la piste de l'organisation basque semble la plus probable.La maison, en vente depuis mars dernier, appartenait à la famille Totorica, d'origine basque espagnole. Le propriétaire du rez-de-chaussée, décédé il y a quelques années à plus de 90 ans, était arrivé à Capbreton pendant la guerre civile. Il aimait parler du Pays basque et de ses racines, et pourrait avoir été « un sympathisant de la cause basque », selon une source proche de l'enquête. La maison, qui servait de maison secondaire aux enfants, était divisée en deux logements. Le rez-de-chaussée aurait été loué « de manière officieuse » avant d'être vendu l'année dernière. Les nouveaux propriétaires, sans doute ignorants du secret caché du rez-de-chaussée, ont fait cette découverte inattendue lors de l'inventaire des travaux à réaliser. La découverte a surpris même le député-maire de Capbreton, Jean-Pierre Dufau : « Cela démontre qu'à une certaine époque, ETA était très présente de ce côté-ci de la frontière. C'est étonnant de découvrir une telle cache en plein centre-ville.» Avec le recul, on ne peut que se féliciter du fait qu'ETA ait abandonné la lutte armée.





