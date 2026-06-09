Arrestation de l'actrice Andrea Bescond lors d'une manifestation pour Lyhanna

L'actrice et réalisatrice Andrea Bescond a été arrêtée lors d'un rassemblement non autorisé place Vendôme à Paris, organisé après le décès de la fillette Lyhanna. Elle réclamait avec des associations une loi contre la violence envers les mineurs.

L'actrice et réalisatrice Andrea Bescond a été interpellée lundi soir 8 juin 2026 à Paris, place Vendôme, lors d'un rassemblement non autorisé organisé devant le ministère de la Justice .

La manifestation, initiée par le collectif Mouv'Enfants et d'autres associations, visait à dénoncer les dysfonctionnements du système judiciaire et à réclamer une législation plus stricte contre la violence faite aux mineurs. Cette mobilisation s'inscrit dans le sillage du décès de Lyhanna, une fillette de 11 ans retrouvée morte le 4 juin après avoir été portée disparue depuis le 29 mai. Le principal suspect, Jérôme Barella, incarcéré dans une prison du sud de la France, devrait être placé à l'isolement.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé qu'on aurait dû appliquer le principe de précaution pour le placer en détention provisoire plus tôt. Andrea Bescond a passé la nuit en garde à vue avant d'être libérée ce mardi matin vers 9 heures





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