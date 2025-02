Arrestation d'une jeune Américaine pour un plan de fusillade à l'école

Une jeune Américaine de 18 ans a été arrêtée pour avoir planifié une fusillade dans un lycée de l'Indiana pour le jour de la Saint-Valentin. La police a découvert des preuves suggérant qu'elle voulait imiter la tuerie de Parkland et avait un plan détaillé pour attaquer l'établissement scolaire.

Une jeune Américaine de 18 ans, Trinity Shockley, a été arrêtée par la police d'un comté de l' Indiana , accusée d'avoir planifié une fusillade dans un lycée de Mooresville pour le jour de la Saint-Valentin . Selon les informations du FBI relayées par la police locale, Shockley, qui aurait déclaré une «obsession» pour Nikolas Cruz , l'auteur de la tuerie de Parkland en Floride, voulait imiter cette tragédie en faisant plusieurs victimes.

La police a découvert des messages sur Discord dans lesquels Shockley évoquait ses plans meurtriers, mentionnant même un de ses amis comme une cible possible. Elle aurait également envoyé des messages à son conseiller d'éducation mardi dernier, lui déclarant avoir une attirance physique pour Cruz et une obsession pour sa personnalité. Une perquisition menée chez Shockley a révélé des photos de Cruz, ainsi que de Dylan Roof, l'auteur de la tuerie de Charleston en 2015, et de Randy Stair, responsable de la mort de 3 personnes dans un supermarché de Pennsylvanie en 2017. Des carnets contenant des croix gammées et des mots comme «tuer», «je vous déteste tous», et «MEURT MEURT MEURT» ont également été retrouvés dans son sac à dos. De plus, une boîte contenant plusieurs balles et un gilet pare-balles ont été découverts dans la chambre du père de la jeune femme. Bien que Shockley nie les faits reprochés, affirmant qu'elle ne planifiait pas de fusillade et qu'elle ne possédait aucune arme, les preuves recueillies par la police pointent vers un plan bien élaboré. Shockley est actuellement en détention dans une prison du comté de Morgan et est inculpée d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et de deux chefs d'accusation liés au terrorisme. Elle aurait également exprimé des pensées suicidaires, notamment après la mort récente de sa mère, et aurait souffert de troubles de colère suite à un accident de voiture avec un conducteur ivre en 2022.





BFMTV

Fusillade École Indiana Arrestation Saint-Valentin Parkland Terrorisme Nikolas Cruz

