Découvrez le nouveau sérum Aroma-Zone avec 3% d'acide hyaluronique et 5% de caféine. Hydratation immédiate et réduction des cernes en 15 minutes pour un regard reposé.

Aroma-Zone propose un soin spécifique pour le contour des yeux qui promet un regard plus frais et reposé grâce à son applicateur bille roll-on. Ce dispositif technique dépose le produit directement sur la peau délicate autour des yeux, assurant une fraîcheur immédiate sans laisser aucun résidu collant. La formulation intègre 3% d' acide hyaluronique, une molécule reconnue pour sa capacité exceptionnelle à retenir l'humidité. Cet ingrédient hydrate en profondeur, lisse les ridules et repulpe le tissu cutané, offrant un effet visuel lissant particulièrement utile lorsque la fatigue physique marque les traits du visage. Le produit convient à tous les types de peaux et s'utilise aussi bien le matin que le soir avec la même formule.

Efficacité de l'acide hyaluronique et de la bille roll-on

La présence de 3% d'acide hyaluronique dans la structure du sérum crée une réserve d'eau visible qui améliore immédiatement l'élasticité de la peau. Cette hydratation intense permet de réduire l'aspect fatigué des yeux en lissant les micro-reliefs de la surface cutanée. L'application se fait via une bille qui masse doucement la zone, favorisant la pénétration du produit sans irritation mécanique. Le sérum contour des yeux Aroma-Zone a été rigoureusement testé sous contrôle ophtalmologique et dermatologique, garantissant sa sécurité pour une zone aussi fragile que le contour de l'œil où la peau reste très fine.

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Réduction des poches grâce à la caféine dosée à 5%

La caféine, présente à hauteur de 5% dans la formule, représente une concentration significative de 5 parties sur 100 du produit total. Cet ingrédient, également connu pour être présent dans le café, agit en décongestionnant les poches sous les yeux, même après une nuit de sommeil courte. La molécule resserre les vaisseaux sanguins situés sous l'œil, ce qui entraîne une diminution visible du volume œdématié. Cet effet tenseur est perceptible immédiatement après l'application, avec des résultats visuels clairs dès 15 minutes après l'usage, offrant une alternative rapide aux soins cosmétiques traditionnels.

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Action de l'hélichryse et du gingembre sur les cernes

Le complexe végétal composé d'hélichryse et de gingembre sauvage renforce les capillaires sanguins et améliore la microcirculation, c'est-à-dire l'arrivée du sang jusqu'à la peau de la zone oculaire. Cette action ciblée vise spécifiquement les cernes vasculaires, qui apparaissent teintés de bleu en raison du sang visible à travers la peau fine. Le soin atténue également les cernes pigmentaires, qui présentent un aspect brunâtre, en stimulant la circulation locale. Cette double action permet de traiter les différentes causes de la fatigue visuelle et d'unifier le teint du contour des yeux de manière durable.

Disponibilité et format pratique du produit

Le flacon de 15 mL, qui correspond approximativement au volume d'une cuillère à soupe, est conçu pour se glisser facilement dans une trousse de toilette ou un sac à main. Cette taille compacte facilite l'application sur le pouce lors de déplacements, assurant une hydratation constante tout au long de la journée. Le produit est disponible sur le site officiel d'Aroma-zone, permettant aux consommateurs d'accéder directement à cette innovation cosmétique. Cette présentation répond aux besoins modernes d'un soin efficace, pratique et intégré à la routine beauté quotidienne sans contrainte.