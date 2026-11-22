Découvrez le sérum anti-chute Peptides et extrait de pois d'Aroma-Zone, labellisé 100/100 par Yuka. Prix de 12,50 euros avec code promo.

Le sérum capillaire anti-chute Peptides et extrait de pois d'Aroma-Zone s'impose comme une solution efficace contre l'amincissement progressif des cheveux. Fabriquée en France dans le laboratoire de recherche et de développement situé près de Clermont-Ferrand, cette formulation dense et forte est conçue pour restaurer la santé du bulbe pileux. Le flacon de 50 millilitres est commercialisé au prix de 12,50 euros sur la plateforme de vente en ligne de l'enseigne.

Composition scientifique et validation Yuka

Ce produit capillaire a obtenu la note maximale de 100 sur 100 par l'application de notation sanitaire et environnementale Yuka, attestant de la qualité et de la sécurité de ses ingrédients. La formule 100 pour cent végane associe des peptides, de la provitamine 5 et de la vitamine B8 à un extrait de trèfle rouge. Elle intègre également des pousse de pois et un peptide GHK spécifiquement ciblé pour renforcer l'ancrage du follicule pileux.

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Mécanisme d'action contre la chute

L'action du sérum se concentre sur la réduction de la production de DHT, l'hormone principale responsable de la calvitie et de l'affaiblissement des racines. En agissant sur l'ancrage du bulbe, il ralentit la phase de chute naturelle des cheveux et améliore la phase de croissance active. Ce traitement aide ainsi à prévenir les chutes post-traumatiques ou liées au stress chronique, tout en densifiant la chevelure dès l'application.

Application et recommandations d'usage

Adapté aux hommes comme aux femmes et compatible avec tous les types de cheveux, le sérum doit être appliqué une fois par jour sur un cuir chevelu sec. Cette régularité d'application permet de fortifier les cheveux existants et de favoriser la formation d'une fibre capillaire plus longue, plus épaisse et plus résistante. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'une remise de 15 pour cent en utilisant le code promotionnel MOMENT15 lors de leur commande.

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Prix et disponibilité commerciale

Le produit est directement disponible sur le site internet d'Aroma-Zone avec une livraison à domicile ou en point relais. Le tarif actuel est fixé à 12,50 euros pour le flacon de 50 millilitres, un prix qui peut être optimisé grâce au code de réduction mentionné précédemment. Cette offre s'inscrit dans la stratégie de diffusion de ce sérum labellisé, conçu pour répondre aux besoins de la clientèle francophone confrontée à la chute chronique des cheveux.

Origine française et garanties sanitaires

La fabrication française réalisée près de Clermont-Ferrand garantit un contrôle qualité rigoureux tout au long du processus de production. Le sérum a été testé dermatologiquement pour assurer sa tolérance sur le cuir chevelu, une exigence essentielle pour un produit appliqué quotidiennement. Cette approche combine savoir-faire industriel et ingrédients végétaux naturels pour offrir une alternative efficace aux traitements capillaires traditionnels.