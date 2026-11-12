Aroma-Zone : le gel nettoyant zinc et concombre star de l'hiver

Découvrez pourquoi le gel nettoyant prébiotique d'Aroma-Zone est plébiscité par des milliers d'utilisateurs. Un soin hydratant certifié EcoCert à 7,50 euros.

Avec l'arrivée prochaine de l'hiver, Aroma-Zone met en avant son gel nettoyant doux prébiotique aux extraits de zinc et de concombre. Ce produit, utilisé par des milliers de personnes, a reçu une note moyenne de 4,5 sur 5 par près de 2000 utilisateurs sur la plateforme.

Un nettoyage hydratant pour les peaux sensibles

Le gel nettoyant doux prébiotique zinc et concombre d'Aroma-Zone est formulé à 100 % d'origine naturelle. Il a pour rôle principal de nettoyer, purifier et démaquiller le visage en douceur sans assécher la peau. Ce soin est particulièrement recommandé pour lutter contre les effets du froid hivernal. Il apporte l'hydratation nécessaire grâce à ses actifs naturels. La mousse du produit est décrite comme onctueuse et très agréable lors de l'application.

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Certification EcoCert et note maximale sur Yuka

Aroma-Zone a veillé à utiliser des ingrédients entièrement naturels pour cette gamme. Le gel nettoyant doux prébiotique au zinc et au concombre est certifié EcoCert Cosmos Organic. Il a également obtenu la note maximale de 100 sur 100 sur l'application Yuka. Cette reconnaissance confirme la qualité des ingrédients sélectionnés par la marque pour protéger la barrière cutanée.

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Adapté à tous les types de peaux mixtes ou grasses

Le produit est adapté à tous les types de peaux, y compris celles qui sont mixtes ou à tendance grasse. Il désincruste en douceur et en profondeur les impuretés. L'enrichissement en zinc PCA et en extrait de concombre permet d'affiner le grain de la peau. Le soin répare également la peau et resserre visuellement les pores. Il apaise les rougeurs des peaux sensibles sans créer de sensation de tiraillement.

Compatibilité et disponibilité commerciale

Le gel nettoyant doux prébiotique zinc et concombre est compatible avec la peau des femmes enceintes. Il peut être utilisé facilement au quotidien, le matin et/ou le soir. Le flacon de 200 ml est disponible au prix de 7,50 euros sur le site Aroma-Zone. Ce contenu a été réalisé par l'équipe shopping de BFMTV. Les prix sont indicatifs et susceptibles d'évoluer. BFMTV peut percevoir une rémunération via les liens intégrés.