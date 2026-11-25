Découvrez le nouveau masque stick purifiant d'Aroma-Zone. Formule à l'argile verte et prébiotiques pour peaux grasses, disponible en ligne.

Le laboratoire français Aroma-Zone a officiellement introduit une nouvelle innovation cosmétique sur sa plateforme de vente en ligne pour la fin de l'année 2026. Cette nouveauté, intitulée le Masque en stick purifiant Argile verte, Prébiotiques & Électrolytes, s'adresse spécifiquement aux consommateurs recherchant une alternative pratique aux masques traditionnels en poudre ou à rincer.

Promettant une efficacité immédiate pour réguler l'excès de sébum, ce produit matifiant est désormais accessible au prix de 8,95 euros pour un stick de 60 grammes. L'offre bénéficie d'une réduction supplémentaire de 15 % grâce au code promotionnel MOMENT15, rendant cette solution de soins accessibles très abordable pour les peaux à tendance grasse et acnéique.

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Composition scientifique et mécanisme d'action

La formule développée par le laboratoire Innovation d'Aroma-Zone repose sur une synergie précise d'ingrédients actifs destinés à équilibrer le pH cutané sans agresser la barrière épidermique. L'association de prébiotiques et d'électrolytes marins a été soigneusement sélectionnée pour maintenir l'homéostasie de la peau, un concept clé pour les peaux sensibles ou instables.

L'extrait d'algue, riche en propriétés prébiotiques, agit en amont pour favoriser un microbiome cutané sain, tandis que les douze électrolytes marins viennent compléter cette action d'équilibrage fin. Cette base moderne contraste avec l'action traditionnelle de l'argile verte, qui sert ici à capter activement le sébum produit en excès sur les zones T et les joues.

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Validation dermatologique et confort d'usage

Afin de garantir la tolérance du produit, le Masque en stick purifiant Argile verte, Prébiotiques & Électrolytes a été validé par des dermatologues, assurant une sécurité d'utilisation pour les peaux à boutons et points noirs. La présence d'aloe vera bio dans la composition est un élément différenciant majeur, conçu spécifiquement pour limiter les tiraillements et l'effet asséchant souvent redouté après l'application d'argile.

Les utilisateurs constatent rapidement une peau plus équilibrée, nettoyée de ses impuretés et matifiée dès la première application. L'absence d'effets secondaires irritants permet une utilisation régulière sans risquer de dénuder la peau, contrairement aux nombreuses alternatives présentes sur le marché de la parapharmacie en ligne.

Protocole d'application et disponibilité commerciale

Le format stick simplifie considérablement l'application du masque purifiant sur le visage propre et sec. Il suffit de passer l'outil doucement sur la peau en évitant le contour des yeux, en réalisant un ou plusieurs passages pour couvrir uniformément la zone traitée. Après un temps de pose de cinq minutes, le produit se rince simplement à l'eau, offrant une routine beauté rapide et efficace.

Ce nouveau venu dans la gamme d'Aroma-Zone répond à une demande croissante de soins ciblées et pratiques. Le produit est disponible immédiatement sur le site officiel de la marque, où les consommateurs peuvent profiter de la remise du code MOMENT15. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction éditoriale.