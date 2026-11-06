Aroma-Zone lance son sérum Acide Salicylique 2% et Zinc à 6,95 euros

Découvrez le nouveau sérum concentré d'Aroma-Zone à l'acide salicylique et zinc. Un soin purifiant naturel pour réguler le sébum et éliminer les impuretés.

L'entreprise Aroma-Zone, basée dans la région de Clermont-Ferrand, a mis en avant son sérum concentré Acide Salicylique 2 % et Zinc comme l'une de ses meilleures ventes. Ce produit, développé au sein de son propre laboratoire local, vise à offrir une solution efficace pour les peaux grasses et à tendance acnéique. Les utilisateurs ont d'ailleurs plébiscité cette formule en lui attribuant une note moyenne de 4,6 sur 5, basée sur près de 1000 avis.

Mécanisme d'action purifiant naturel

Ce sérum agit principalement comme un séborégulateur grâce à la synergie entre l'aspirine naturelle et le zinc. L'acide salicylique, extrait de champignons, et le zinc combattent conjointement l'excès de sébum. Cette combinaison permet de désincroster les pores en profondeur pour limiter considérablement la formation de points noirs.

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La formule est certifiée 100 % d'origine naturelle et répond aux exigences strictes du label Ecocert Cosmos Natural. Elle est également adaptée aux régimes véganes, garantissant l'absence de dérivés animaux. Cette composition propre a permis au produit d'obtenir la note maximale de 100/100 sur l'application Yuka.

Conformité et satisfaction client

Aroma-Zone profite de sa proximité géographique avec Clermont-Ferrand pour maintenir un contrôle qualité rigoureux sur ses chaînes de fabrication. La reconnaissance du marché se reflète dans les chiffres de vente et la réputation acquise depuis des années auprès des consommateurs de cosmétiques naturels.

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La transparence sur l'origine des ingrédients, comme l'acide salicylique issu de sources fongiques, rassure les acheteurs attentifs à la biodiversité. Cette démarche contribue à la fidélisation d'une clientèle nombreuse qui privilégie l'efficacité sans compromis sur la composition des soins.

Conseils d'utilisation pour une peau nette

Le sérum concentré Acide Salicylique 2 % et Zinc doit être appliqué exclusivement le soir pour une absorption optimale. Il faut déposer quelques gouttes sur le visage et le cou en effectuant un léger massage jusqu'à complète absorption. Il est impératif d'éviter le contour des yeux lors de l'application.

Il convient d'intégrer ce produit en fin de routine de beauté, juste avant le soin de nuit spécifique. Cette étape permet de maximiser l'effet purifiant pendant le sommeil. Le flacon de 30 ml est disponible sur le site officiel d'Aroma-Zone au prix de 6,95 euros.