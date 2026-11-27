Aroma-Zone dévoile son lait corporal irisé au parfum Thé de Noël, disponible à 8,95 euros. Un soin vegan et certifié Ecocert pour sublimer votre peau durant les fêtes.

La marque française de cosmétique s Aroma-Zone a officiellement introduit sur le marché une nouvelle édition limitée pour la saison hivernale. Cette nouveauté met en avant un soin hydratant original baptisé lait corporal irisé au parfum Thé de Noël. Ce produit distinctif est conçu pour apporter une touche d'éclat et de douceur à la routine de soins des consommateurs durant cette période festive.

Un soin irisé au parfum de vanille et d'épices

Aroma-Zone développe ce lait corporal avec une formule spécifique destinée à envelopper la peau d'un reflet doré et scintillant. Le produit intègre des paillettes légères qui restent discrètes tout en habillant l'épiderme d'une brillance subtile. La composition du parfum repose exclusivement sur des ingrédients d'origine naturelle inspirés du thé de Noël. Les notes olfactives dominantes incluent la vanille, l'amande et des épices douces pour une expérience sensorielle réconfortante.

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La certification Ecocert Cosmos Organic garantit le respect de standards environnementaux stricts pour la production de ce lait. En parallèle, la formulation est entièrement végane, ce qui répond aux exigences éthiques d'une partie croissante des acheteurs. Le soin offre une double action en assurant une hydratation profonde et une nutrition intense pour la peau après la douche.

Disponibilité tarifaire et offre de livraison

Le lait corporal irisé au Thé de Noël est proposé à un prix accessible de 8,95 euros pour un flacon contenant 200 ml de produit. Cette unité de mesure permet aux utilisateurs de bénéficier d'une quantité suffisante pour appliquer le soin quotidiennement durant les fêtes. Le produit est actuellement commercialisé en exclusivité sur la plateforme de vente en ligne d'Aroma-Zone.

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Afin d'inciter à l'achat immédiat, la marque propose une livraison gratuite avec le code promotionnel LIVNOV à saisir avant la validation du panier. Cette offre logistique s'applique pour une réception rapide du colis à domicile ou dans un point relais. Il s'agit d'une édition limitée dont la disponibilité peut être restreinte par rapport aux produits phares de la marque. Le produit a déjà reçu une note moyenne de 4,4 sur 5 de la part des premiers utilisateurs ayant testé la formule.

Histoire et fabrication de la marque Aroma-Zone

Aroma-Zone a été fondée en 1999 près de Clermont-Ferrand et s'est imposée comme une référence majeure dans le secteur des cosmétiques naturels. La société a d'abord démarré son activité par la vente en ligne d'huiles essentielles destinées à la fabrication maison. Cette approche initiale a permis à l'entreprise de bâtir une communauté fidèle d'utilisateurs adeptes du do-it-yourself cosmétique.

Avec la montée de son succès, Aroma-Zone a pivoté vers la fabrication de cosmétiques prêts à l'emploi 100 % naturels. Cette stratégie lui a permis d'élargir sa gamme de produits tout en conservant son engagement pour une production locale. Le lait corporal irisé est spécifiquement fabriqué en France dans les unités de production dédiées de l'entreprise. Ce contenu éditorial a été rédigé par l'équipe shopping de BFMTV, qui reste indépendante de la rédaction du site BFMTV.com.

Les informations tarifaires mentionnées sont fournies à titre indicatif et peuvent évoluer selon les promotions en cours. BFMTV peut percevoir une rémunération lorsqu'un lecteur effectue un achat via les liens affiliés intégrés dans cet article. Les prix restent valables tant que le stock d'édition limitée le permet, encourageant ainsi une acquisition rapide pour les amateurs de cette fragrance hivernale.