Aroma-Zone lance son Cica-baume à lèvres aux céramides et acide hyaluronique

Découvrez le nouveau baume à lèvres réparateur d'Aroma-Zone, certifié Ecocert et adapté dès 3 ans. Formule naturelle aux céramides et acide hyaluronique pour protéger les lèvres.

Aroma-Zone introduit une nouvelle solution de soin pour l'hiver avec son Cica-baume à lèvres réparateur. Ce produit est conçu pour hydrater et réparer les lèvres, y compris chez les enfants dès l'âge de trois ans.

Lancé fin d'année 2026 sur le site de vente en ligne de la marque, ce baume se distingue par son approche centrée sur la nature et l'efficacité dermatologique. Le Cica-baume à lèvres aux Céramides et Acide Hyaluronique est certifié Ecocert Cosmos Natural.

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Mécanisme de protection et composition

Le Cica-baume à lèvres réparateur effet pansement aux Céramides et Acide Hyaluronique fonctionne comme un protecteur contre les rigueurs de l'hiver. Son complexe d'actifs participe activement au rétablissement de la barrière cutanée endommagée par le froid et le vent.

Il dépose un film isolant invisible qui joue le rôle d'un pansement tout en réparant les lèvres. Cette technologie permet de redonner plus de confort aux lèvres abîmées par les éléments extérieurs, offrant une protection durable et efficace.

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Adaptation aux enfants et certification

Ce baume peut être utilisé chez les enfants de moins de 3 ans, car sa composition est entièrement naturelle. Aroma-Zone a développé ce produit en collaboration avec des dermatologues pour garantir sa sécurité et son efficacité.

La marque privilégie des ingrédients naturels reconnus pour leurs vertus apaisantes. Le Cica-baume à lèvres aux Céramides et Acide Hyaluronique respecte les normes strictes de la certification Ecocert Cosmos Natural, assurant ainsi une qualité écologique et naturelle.

Actifs clés pour la réparation cutanée

Le Cica-baume à lèvres aux Céramides et Acide Hyaluronique est composé d'acide hyaluronique et de céramide NP. Ces deux ingrédients sont essentiels pour hydrater et réparer la peau en profondeur.

Il contient également du squalane d'olive pour l'élasticité et des phytostérols pour protéger. Ces composants agissent conjointement pour offrir une réparation complète et une protection durable contre les agressions extérieures.

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Disponibilité et prix du produit

Le Cica-baume à lèvres réparateur effet pansement aux Céramides et Acide Hyaluronique est disponible au prix de 3,95 euros le tube. Ce tarif est indiqué sur le site d'Aroma-Zone pour les consommateurs souhaitant équiper leur famille.

Le produit est en vente dès à présent sur le site de vente en ligne de la marque. Cette nouveauté arrive en cette fin d'année 2026 pour répondre aux besoins de protection hivernale des consommateurs.