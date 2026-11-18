Découvrez les perles de sérum acide hyaluronique 100% d'Aroma-Zone. Une cure de 7 jours à 9,95 euros pour revitaliser la peau mature et lutter contre le vieillissement.

La marque de cosmétiques naturelles Aroma-Zone a introduit un nouveau produit d'entretien de la peau conçu spécifiquement pour la revitalisation cutanée. Il s'agit de perles de sérum à base d' acide hyaluronique qui se déclarent à cent pour cent naturelles et pure.

Composition naturelle et ciblage de la mature

Ce soin d'exception est entièrement dédié à un traitement esthétique de la surface externe du visage et ne doit absolument pas être ingéré. Le produit se compose d'acide hyaluronique à cent pour cent pur pour offrir une peau revitalisée et nourrie en profondeur.

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Aroma-Zone recommande vivement ce traitement dès l'âge de quarante ans afin de prévenir les premiers signes visibles du vieillissement cutané. Les perles sont présentées dans un petit contenant individuel rempli de sphères prêtes à être appliquées directement sur la peau.

Cure intensive de sept jours

Ce format est conçu pour une cure ponctuelle d'une durée précise de sept jours consécutifs. Cette approche permet d'obtenir un résultat immédiat caractérisé par un effet lifting prononcé et un soulagement efficace des signes de fatigue cutanée.

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L'objectif principal est de retrouver une hydratation longue durée et des traits faciaux nettement apaisés. Le rythme d'application est d'une perle par jour pendant toute la durée de la cure de sept jours.

Méthode d'application précise

La manipulation reste très simple pour garantir une utilisation optimale. Il faut déposer une seule perle dans le creux de la main et l'humidifier avec quelques gouttes d'eau pour la transformer en gel.

Pour un dosage plus facile de l'eau, la marque conseille l'utilisation d'une pipette pour compter exactement sept gouttes. Il suffit ensuite de masser et d'appliquer immédiatement le mélange sur le visage et le cou par des mouvements circulaires.

Prix et disponibilité du soin

Pour découvrir les perles de sérum acide hyaluronique à un cent, rendez-vous sur le site officiel d'Aroma-Zone. Le tarif affiché est de neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes pour un ensemble de sept perles.

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Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer au fil du temps.