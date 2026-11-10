Aroma-Zone lance sa crème tenseur Contour des Yeux certifiée Bio

Découvrez la nouvelle crème contour des yeux 100% naturelle d'Aroma-Zone. Certifiée Cosmos Organic, elle cible cernes et poches pour seulement 6,50 euros. Un soin efficace pour toutes les peaux.

Le laboratoire Aroma-Zone a récemment déposé les brevets et les formulules pour une nouvelle création spécifique dédiée à la zone périoculaire. Cette zone du visage est reconnue comme étant beaucoup plus délicate à traiter que le reste du visage. C'est pour cette raison précise que le laboratoire a conçu une crème spécifique qui promet un effet tenseur immédiat. La crème Contour des Yeux cible directement les problèmes spécifiques aux contours des yeux, tels que les signes de fatigue visible, les cernes marqués ou encore les poches. Le produit est fabriqué en France, garantissant ainsi un contrôle qualité rigoureux sur le territoire national.

Composition Naturelle et Certification Bio

Fidèle au cahier des charges strict du laboratoire, cette crème est constituée à 100 % d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est certifiée Cosmos Organic, un label qui garantit le respect de normes environnementales et éthiques rigoureuses. Le produit ne contient aucun polymère synthétique ni silicone, deux ingrédients souvent présents dans les soins conventionnels. La crème Contour des Yeux est testée dermatologiquement, ce qui signifie qu'elle a été évaluée pour sa tolérance sur la peau. Elle peut être utilisée sur toutes les peaux, y compris les plus sensibles qui nécessitent une attention particulière. Un point crucial à souligner est qu'elle est également adaptée aux porteurs de lentilles de contact, évitant ainsi toute irritation oculaire lors de l'application.

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Mécanisme d'Action des Ingrédients

La crème Contour des Yeux d'Aroma-Zone se compose de polysaccharides et de théine, deux actifs qui ont une action instantanée sur les rides et les poches. L'inflammation est grandement réduite par l'apport d'extraits de réglisse qui favorise naturellement la régénération cellulaire. L'extrait de gingembre sauvage, présent dans la crème Contour des Yeux, joue un rôle important au niveau des cernes pigmentaires et vasculaires. Cet ingrédient protecteur maintient la synthèse de l'élastine et du collagène naturellement présents dans la peau. La crème intègre également de l'acide hyaluronique, très connu pour ses grandes propriétés hydratantes. Cette combinaison d'actifs permet de traiter simultanément l'hydratation, le relief cutané et les imperfections colorées.

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Conseils d'Utilisation et Prix

La crème peut être appliquée tous les matins, tous les soirs, ou les deux fois par jour selon les besoins de la peau. Afin que son efficacité soit optimale, il est recommandé de bien nettoyer votre visage en insistant sur le contour des yeux avant l'application. Ce soin agit comme un complément parfait aux autres soins pour le visage déjà en place dans votre routine. La crème Contour des Yeux vous attend sur le site officiel Aroma-Zone, qui la propose à un prix très accessible. Le tube de 15 ml est disponible au prix de 6,50 euros, un tarif attractif pour un produit certifié bio et fabriqué en France. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.