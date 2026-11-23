Découvrez la nouvelle crème anti-âge d'Aroma-Zone à 8,95 euros. Elle associe vitamine C et astaxanthine pour illuminer le teint avec une remise de 15 %.

Aroma-Zone introduit un nouveau soin anti-âge dans sa collection hivernale en novembre, marquant l'ouverture de sa boutique de Noël avec cette offre exclusive. La crème Vitamine C & Astaxanthine est désormais disponible au prix attractif de 8,95 euros pour un pot de 50 ml, permettant d'obtenir une réduction immédiate de 15 % grâce au code promotionnel MOMENT15. Ce produit, fabriqué en France près de Clermont-Ferrand, vise à lisser les traits et à ralentir les signes du vieillissement pour un teint plus éclatant.

Formule à l'astaxanthine et vitamine C

Ce soin combine trois actifs principaux : l'astaxanthine, naturellement colorée, la vitamine C et le maté. Ces ingrédients agissent conjointement pour offrir une protection antioxydante efficace, stimuler la production de collagène et améliorer l'oxygénation de la peau. La texture fine de la crème assure une application quotidienne, matin et soir, pour illuminer le visage dès les premières utilisations et redonner une bonne mine.

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Adapté aux peaux sèches et sensibles

La crème Vitamine C & Astaxanthine d'Aroma-Zone est particulièrement recommandée pour les peaux sèches confrontées à la pollution et au froid de la saison. Elle convient également aux épidermes sensibles manquant d'éclat, nécessitant des soins doux mais efficaces. Les utilisateurs sont invités à appliquer ce produit juste après un sérum, le cas échéant, et à privilégier une seule crème à la vitamine C par routine pour garantir une meilleure tolérance cutanée.

Offre commerciale limitée à 8,95 euros

Les consommateurs peuvent bénéficier de cette promotion sur le site internet d'Aroma-Zone en utilisant le code MOMENT15. Cette offre s'inscrit dans une stratégie de lancement visant à promouvoir les laboratoires français face aux marques de luxe. Le prix de 8,95 euros pour 50 ml reste une indication susceptible d'évoluer, mais l'actuel tarif constitue une opportunité notable pour les amateurs de soins naturels.

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Production locale et transparence

Le produit est créé et fabriqué en France, près de Clermont-Ferrand, soulignant l'engagement local de la marque. Cette origine est mise en avant pour rassurer les consommateurs sur la qualité et l'attention portée à la formulation. Le contenu promotionnel a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendant de la rédaction, garantissant une information claire sur les avantages du soin pour la peau.

Disponibilité et conseil d'utilisation

La crème est accessible via les liens intégrés sur le site d'Aroma-Zone, avec la mention que BFMTV peut percevoir une rémunération en cas d'achat. Cette transparence informe les lecteurs sur le modèle économique derrière la recommandation. Pour optimiser les résultats, il est conseillé de ne pas associer d'autres traitements à la vitamine C, compte tenu de la forte concentration dans cette crème spécifique.