Découvrez la nouvelle brume d'oreiller Nuit paisible d'Aroma-Zone. Fleur d'Oranger et Mélisse, certifiée Air Label Score A. Prix : 6,95 euros.

La marque française de cosmétiques naturels Aroma-Zone vient de lancer une nouvelle offre destinée à améliorer la qualité du repos nocturne. Cette nouveauté porte le nom de brume d'oreiller Nuit paisible Fleur d'Oranger et Mélisse. L'entreprise, fondée en 1999, poursuit sa stratégie de production locale avec cette création sortie à la fin de l'année.

Composition naturelle et certification qualité

Le produit contient des composants à 99 pour cent d'origine naturelle pour favoriser un sommeil réparateur. Le laboratoire a sélectionné du néroli, de la mélisse, de la camomille et de la marjolaine dans sa formule. Ce mélange d'ingrédients est spécifiquement conçu pour aider les utilisateurs à s'endormir plus facilement.

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Aroma-Zone a veillé à respecter des standards environnementaux stricts pour ce lancement. La brume détient la certification Air Label avec le Score A. Cette accolade garantit que le produit préserve la qualité de l'air présent dans les chambres à coucher.

Positionnement prix et réception des utilisateurs

Le laboratoire maintient sa réputation de proposer des soins accessibles. Le flacon de 100 millilitres est commercialisé au prix de 6,95 euros. Cette tarification s'inscrit dans la logique de l'entreprise qui mise sur des tarifs avantageux pour ses clients.

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Le marché a rapidement validé cette approche avec une note moyenne de 4,6 sur 5. Cette évaluation repose sur les avis de presque 2000 utilisateurs. La marque se distingue ainsi parmi les fabricants de soins de beauté naturels en France.

Disponibilité et engagement environnemental

Aroma-Zone a obtenu la certification B Corp cette année pour ses pratiques responsables. Cette distinction confirme son engagement sociétal fort depuis sa création initiale via la vente d'huiles essentielles en ligne.

La vente de cette brume est disponible sur le site officiel de la marque. Le produit fait partie de l'édition limitée pour Noël proposée par l'entreprise. L'outil de pulvérisation permet d'appliquer le mélange sur l'oreiller ou les vêtements au moment du coucher.