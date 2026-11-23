Découvrez la crème Collagène Végan et Spilanthes d'Aroma-Zone, lauréat du Prix d'Excellence 2026. Un soin naturel à 9,50 euros certifié EcoCert pour les peaux matures.

Aroma-Zone confirme son leadership sur le marché des soins cosmétiques naturels avec la crème riche Collagène Végan et Spilanthes. Ce produit, désormais disponible à 9,50 euros, s'est imposé comme l'une des meilleures ventes de l'année 2026. Sa combinaison unique d'ingrédients végans et d'une texture riche répond spécifiquement aux besoins des peaux matures, offrant une alternative abordable aux soins de luxe.

Récompense Marie-Claire 2026 pour soins du visage

La crème Collagène Végan et Spilanthes d'Aroma-Zone a remporté le Prix d'Excellence décerné par la revue Marie-Claire pour l'année 2026. Cette distinction dans la catégorie des soins pour peaux matures souligne l'efficacité reconnue de la marque. Le jury a salué la capacité du produit à agir comme une crème de jour complète et un soin intensif contre les premiers signes de l'âge. La reconnaissance institutionnelle vient valider le positionnement d'Aroma-Zone sur le segment des cosmétiques performants et accessibles.

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Ingrédients naturels et certifications EcoCert

Le produit d'Aroma-Zone se distingue par sa composition 100 % d'origine naturelle, certifiée EcoCert Cosmos Organic. L'application Yuka a attribué à cette formule la note maximale de 100 sur 100, reflétant sa pureté et sa sécurité. Le collagène utilisé est exclusivement d'origine végétale, garantissant une formule strictement végane. Les acides aminés présents dans la recette visent à tonifier et renforcer la structure cutanée. Cette approche chimique douce permet d'atténuer visiblement les effets du temps sur le visage.

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Efficacité lifting avec Spilanthes et hyaluronique

L'extrait de spilanthes, couplé à la racine d'astragale, procure un effet lifting tangible sur les micro-reliefs cutanés. Cette synergie améliore l'élasticité du visage tout en redessinant l'ovale facial. L'acide hyaluronique, obtenu par fermentation du blé, complète l'action en hydratant en profondeur et en repulpant la peau. Utilisée matin et soir, cette crème d'Aroma-Zone agit comme un soin de finition après un sérum. Elle ciblant directement les rides et les ridules pour une peau visiblement raffermissée.

Promotion et disponibilité sur la boutique

Aroma-Zone rend l'essai accessible via le code MOMENT15 offrant 15 % de remise immédiate. Le prix de base de 9,50 euros permet de tester ce soin sans engagement financier lourd. Le produit est exclusivement commercialisé sur le site officiel de la marque. Les clients peuvent ainsi intégrer cette crème primée dans leur routine beauté quotidienne. L'offre profite pleinement de la reconnaissance obtenue avec le Prix d'Excellence 2026 de Marie-Claire.