Arne Slot s'excuse après son expulsion contre Liverpool

L'entraîneur d'Everton, Arne Slot, s'est exprimé après son expulsion lors du match nul contre Liverpool. Il reconnaît avoir agi sous le coup de l'émotion et regrette son comportement.

Arne Slot , l'entraîneur d' Everton , a exprimé ses regrets concernant son comportement lors du match nul contre Liverpool (2-2) mercredi. Expulsé à la fin du match après des critiques envers l'arbitre Michael Oliver , Slot a reconnu lors d'une conférence de presse vendredi que son comportement aurait dû être différent. « Parfois, on prend de mauvaises décisions sous le coup de l'émotion », a-t-il déclaré.

Il s'est abstenu de commenter les détails de son échange avec l'arbitre, soulignant qu'une procédure était en cours. Slot a toutefois évoqué les raisons de sa colère, à savoir le temps additionnel prolongé (huit minutes au lieu des cinq initialement prévues) et l'égalisation tardive de James Tarkowski (90e + 8), validée après une longue vérification du VAR pour une faute potentielle sur Ibrahima Konaté. « Il s'est passé beaucoup de choses, mais il n'est pas forcément judicieux de revenir sur chaque incident », a-t-il ajouté. Le nul d'Everton contre Liverpool permet à Liverpool de conserver sept points d'avance sur Arsenal, son dauphin. Le club de Liverpool reçoit Wolverhampton, 17e, dimanche à 15 heures





