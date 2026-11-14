Arnaud Viviant quitte Le Masque et la Plume après une censure

Arnaud Viviant démissionne de l'émission France Inter suite à l'interdiction de recommander un ouvrage de Rima Hassan, suscitant une vive polémique sur la liberté d'expression.

Arnaud Viviant a officiellement annoncé sa démission de l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter le 13 novembre 2026. Cette rupture intervient directement suite à une interdiction prononcée par la station de radio, qui a refusé que le chroniqueur puisse recommander un livre de Rima Hassan. Cette décision marque la fin d'une longue collaboration et déclenche immédiatement une vive polémique médiatique et politique.

La censure d'une recommandation littéraire

La cause immédiate du départ d'Arnaud Viviant réside dans le blocage imposé par la direction de France Inter concernant la promotion d'un ouvrage écrit par Rima Hassan. Le journaliste a publié sa annonce de démission sur la plateforme X, qualifiant cette situation comme étant prise la mort dans l'âme. Il s'agit de la première fois qu'une telle restriction est appliquée de manière aussi visible au sein de l'émission, créant un précédent qui remet en question les habitudes établies depuis des décennies.

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Positionnement de la productrice et de la radio

Rebecca Manzoni, la productrice de l'émission, a défendu publiquement ses décisions en s'exprimant sur Instagram. Elle a souligné que la liberté d'expression d'Arnaud Viviant avait toujours été préservée, y compris malgré des prises de position passées jugées contraires à ses valeurs personnelles, comme celles mentionnées dans un documentaire du Cantat. La direction de France Inter a également publié une tribune pour rappeler que la liberté de parole est la marque de fabrique de l'émission depuis soixante-dix ans, tout en condamnant fermement les insultes et les menaces inacceptables visant la productrice.

Critiques politiques et accusacions de censure

Paul Vannier, député de La France insoumise, a dénoncé sur X cette situation comme une atteinte insupportable à la liberté d'expression. Selon lui, cet incident constitue une manifestation supplémentaire de l'acharnement et d'un traitement discriminatoire subi par Rima Hassan, élue de la République. Cette critique politique s'ajoute aux tensions déjà existantes autour du statut de l'eurodéputée, qui fait également face à des procédures judiciaires pour apologie de terrorisme.

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Arguments sur la cohérence des sélections

Arnaud Viviant a utilisé son message de départ pour mettre en lumière ce qu'il perçoit comme une incohérence dans l'application des règles. Il a rappelé que l'émission avait précédemment traité de livres de femmes et d'hommes en fonction, citant des exemples variés allant de Clémentine Autain à Bruno Le Maire, en passant par Dominique de Villepin. Pour lui, ces exemples démontrent que la république des lettres est le reflet de la république, et que l'interdiction actuelle est une anomalie dans une période où les deux institutions semblent malades.

Conséquences immédiates pour la station

Le départ d'Arnaud Viviant laisse un vide significatif au sein de la grille de programmation de France Inter. La polémique générée par cet événement interroge l'équilibre entre la neutralité éditoriale de la station et la liberté de programmation des chroniqueurs. Les auditeurs et les critiques littéraires suivent désormais de près les prochaines étapes de l'émission et la manière dont France Inter compte restaurer ou justifier ses nouvelles règles de sélection des livres recommandés sur les ondes.