Arnaud Viviant quitte Le Masque et la plume après 26 ans suite à un conflit

Arnaud Viviant annonce son départ de l'émission Le Masque et la plume après 26 ans, dénonçant une censure liée à un livre de l'élue LFI Rima Hassan.

Arnaud Viviant a annoncé son départ définitif de la tribune du Masque et la plume après vingt-six années de chronique. Cet arrêt met fin à une collaboration longue et marquante avec l'émission historique de France Inter. La fin de cette époque est le résultat direct d'un conflit éclatant concernant la liberté d'expression et les règles éditoriales de la radio publique. Ce désaccord a provoqué une crise visible au sein du paysage culturel et politique français.

Conflit sur la promotion d'un livre politique

Le point de rupture s'est produit lorsque Arnaud Viviant a affirmé avoir été empêché de recommander un ouvrage écrit par l'eurodéputée de LFI, Rima Hassan. La direction de France Inter a invoqué une règle stricte interdisant la promotion de livres écrits par des élus en fonction. Cette norme s'applique à toutes les couleurs politiques et tous les sujets traités. La station a précisé que cette règle était connue de tous les contributeurs depuis longtemps.

Also read Arnaud Viviant quitte France Inter après conflit avec Rima Hassan

Arnaud Viviant a qualifié cette restriction d'une forme de censure injustifiée. Il a exprimé son indignation en déclarant qu'il sortait de l'émission la mort dans l'âme. Pour le chroniqueur, cette interdiction constitue une atteinte directe à sa liberté d'expression. Il a souligné que son jugement critique ne devait pas être soumis à des filtres politiques.

De son côté, la direction de France Inter a maintenu que tous les critiques sont libres de leur parole. Elle a assuré que cette liberté est la marque de fabrique de l'émission depuis soixante-dix ans. La station a précisé que la seule limite concerne la promotion active d'œuvres par des personnes exerçant un mandat politique actuel. Cette position vise à préserver l'indépendance éditoriale de la revue de presse.

Advertisement

Réactions politiques et défenses des acteurs

Rebecca Manzoni, productrice de l'émission, a défendu publiquement l'application de cette règle. Elle a insisté sur le fait que le principe s'applique équitablement à tous les critiques invités. Elle a également condamné fermement les insultes et les menaces inacceptables qui visent son travail. La production a rappelé que la question des élus auteurs avait déjà été abordée par le passé.

Le député LFI Paul Vannier a dénoncé sur la plateforme X ce qu'il considère comme une censure. Il a qualifié cet acte d'une atteinte insupportable à la liberté d'expression. Selon lui, cette décision reflète un acharnement et un traitement discriminatoire à l'encontre de Rima Hassan. Il a vu dans cet événement la manifestation d'une volonté de taire certaines voix politiques légitimes.

Les tensions ont également atteint un niveau personnel entre les acteurs de cette affaire. Certains témoignages suggèrent que les relations entre Arnaud Viviant et la production étaient déjà dégradées. Des accusations mutuelles de manque de respect et d'instrumentalisation ont circulé. La cause palestinienne a été mentionnée comme un élément de friction dans ces échanges tendus.

Conséquences immédiates et avenir de l'émission

Ce départ sudden laisse un vide important dans la programmation de France Inter. Arnaud Viviant avait contribué à l'identité de l'émission depuis plus d'un quart de siècle. Son départ marque la fin d'une ère pour les auditeurs réguliers de la station. La direction devra désormais trouver une alternative pour assurer la continuité de la chronique littéraire.

Advertisement

Le débat soulevé par cet incident dépasse le cadre strict de l'émission. Il touche aux principes fondamentaux de la liberté de la presse et de l'indépendance des critiques culturels. La question de la distinction entre opinion critique et promotion politique reste centrale. Cette affaire pourrait influencer les futures politiques éditoriales de la radio publique française.

Les auditeurs et les professionnels du secteur suivront avec attention les développements ultérieurs. La manière dont France Inter gérerait cette transition définira peut-être son approche future. La liberté d'expression reste un pilier essentiel du débat démocratique. Ce conflit rappelle la nécessité de clarifier les règles d'éthique dans les médias publics.