Arnaud Viviant quitte France Inter après conflit avec Rima Hassan

Arnaud Viviant quitte Le Masque et la plume à France Inter. Un désaccord sur la censure d'un livre de Rima Hassan divise la station et les invités.

Le critique littéraire Arnaud Viviant a annoncé samedi son départ de l'émission " Le Masque et la plume " sur France Inter. Cette rupture survient après vingt-six ans de présence dans la tribune radiophonique historique.

Viviant affirme avoir été empêché de recommander un ouvrage de Rima Hassan. La députée LFI et eurodéputée a publié un livre intitulé " Palestine errante ". France Inter invoque une règle interne strictement appliquée concernant les élus en fonction.

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Les détails du conflit éditorial

Arnaud Viviant a déclaré quitter l'émission " à la mort dans l'âme ". Il estime que sa liberté de critique a été restreinte lors de cette dernière émission. La station publique justifie sa décision par le respect d'une directive claire.

La direction de France Inter a confirmé que la promotion d'ouvrages écrits par des personnes exerçant un mandat politique est interdite. Cette règle s'applique indépendamment de l'appartenance politique de l'auteur ou du sujet abordé.

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La productrice Rebecca Manzoni a défendu cette position sur Instagram. Elle a souligné que la règle était connue de Arnaud Viviant depuis longtemps. Elle a également critiqué le ton utilisé par l'invité lors de leurs précédentes interactions professionnelles.

Les réactions des partis politiques

La député LFI Paul Vannier a dénoncé cette décision sur les réseaux sociaux. Il qualifie cet incident d'acte de censure pure et simple. Il y voit une manifestation de traitement discriminatoire envers Rima Hassan.

Pour Paul Vannier, cet événement illustre un acharnement contre l'élue de la République. Il accuse la station de vouloir étouffer la voix d'un groupe politique minoritaire. La situation divise donc les observateurs entre respect des règles et liberté d'expression.

L'impact sur l'émission et l'avenir

Le départ d'Arnaud Viviant marque la fin d'une longue collaboration avec France Inter. Son absence pourrait modifier l'équilibre traditionnel de " Le Masque et la plume ". Les audiences et la dynamique de l'émission vont évoluer sans sa critique régulière.

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La direction maintient sa ligne éditoriale stricte concernant les élus en exercice. Cette position vise à garantir une impartialité visible par tous les auditeurs. Le public devra s'habituer à cette nouvelle configuration de l'émission culturelle.

Les prochaines émissions verront de nouveaux intervenants prendre la parole. La manière dont l'émission sera restructurée reste à déterminer. L'incident souligne la complexité des relations entre médias et politique en France.