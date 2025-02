Arnaud Mimran: De l'escroquerie à la taxe carbone aux accusations de meurtre

L'ancien « golden boy » Arnaud Mimran est confronté à de graves accusations de meurtre en bande organisée et de complicité d'assassinat. Il est soupçonné d'être impliqué dans la mort de son ancien beau-père, d'autres figures de l'escroquerie à la taxe carbone et d'une tentative de meurtre.

Arnaud Mimran , l'ancien « golden boy » connu pour son implication dans l' escroquerie à la taxe carbone , se retrouve confronté à de graves accusations. Il est soupçonné d'être impliqué dans deux meurtres en bande organisée et la complicité d'assassinat de son ancien beau-père, le milliardaire Claude Dray , entre 2010 et 2014. Le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris a requis vendredi son renvoi devant la cour d'assises pour quatre faits criminels.

\Les accusations contre Mimran incluent l'assassinat de son ancien beau-père, Claude Dray, un homme d'affaires prospère de la communauté juive parisienne, tué par balle dans sa chambre à coucher à Neuilly-sur-Seine en 2011. L'ex-golden boy est également soupçonné d'avoir commandité les meurtres en bande organisée de Samy Souied, un autre acteur clé de l'escroquerie à la taxe carbone, et d'Albert Taieb, tué à coup de couteau en 2014. Ces meurtres, minutieusement préparés, ont fait l'objet d'enquêtes séparées avant d'être regroupées par la Brigade criminelle de Paris. \En plus de ces meurtres, Mimran est également accusé d'avoir tenté d'assassiner Cyril Mouly, cousin de Marco Mouly, condamné dans l'affaire de la fraude à la taxe carbone, en 2014. Deux hommes qui avaient été mis en examen pour le meurtre en bande organisée de Samy Souied verraient leur affaire se conclure par un non-lieu, tandis qu'un d'entre eux sera jugé pour acquisition et détention d'armes de catégorie B. Le juge d'instruction chargé du dossier décidera prochainement si un procès aux assises aura lieu. Arnaud Mimran, déjà condamné pour l'escroquerie à la taxe carbone et la séquestration d'un financier suisse, fait face à de nouvelles accusations qui pourraient le mener à une nouvelle peine de prison.





Arnaud Mimran Meurtre Escroquerie À La Taxe Carbone Claude Dray Samy Souied Albert Taieb

