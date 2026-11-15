Arnaud Germain sacré champion de France de pizza amateur à Dijon

Le vigneron bourguignon Arnaud Germain remporte le championnat national de pizza amateur à Dijon. Sa recette inédite face à la concurrence de 30 passionnés.

Le vigneron bourguignon Arnaud Germain a été désigné champion de France de pizza amateur le 11 novembre 2026 à Dijon. Cette victoire s'est déroulée lors de la Foire internationale et gastronomique de Dijon, marquant un moment fort pour la gastronomie locale.

À 40 ans, ce propriétaire du domaine Germain Père & Fils a décroché le titre national avec une création originale baptisée " Poulet de ma grand-mère façon Gaston Gérard ". Il s'impose ainsi face à Trente passionnés venus de toute la France, réunis pour la deuxième édition du concours.

Also read Hommage au Stade de France : France-Afrique du Sud le 13 novembre 2026

Mécanique et ingrédients de la pizza gagnante

La préparation de cette pizza gagnante a nécessité plusieurs mois de recherches et de tests minutieux. Arnaud Germain a souhaité retrouver la générosité du plat traditionnel associé aux repas familiaux du dimanche, en l'adaptant aux contraintes de la compétition. L'objectif était de capturer l'essence d'un souvenir familial tout en respectant les critères techniques stricts du jury.

La garniture repose sur une base constituée de crème, de jus de poulet, de comté affiné 18 mois et de moutarde à l'ancienne. Ces ingrédients ont été soigneusement sélectionnés pour leur compatibilité avec la pâte et leur résistance à la chaleur. La pizza a ensuite été réchauffée dans un four à pizza dédié juste avant la dégustation finale.

Advertisement

Pour apporter du croquant et de la fraîcheur, Arnaud Germain a ajouté des chips de peau de poulet, de la ciboulette et de la salade trévise. Cette combinaison de textures et de saveurs a visiblement convaincu les membres du jury, validant son approche créative et son attachement à la tradition culinaire bourguignonne.

Classement final et positions des concurrents

Arnaud Germain devance Faouzi Madi, chirurgien en région parisienne, qui a terminé deuxième avec sa pizza " Balade automnale dans le Jura ". La recette de Faouzi Madi incluait notamment des cèpes, du brési, du comté et des noix, reflétant les saveurs du terroir juralien. Cette deuxième place confirme la qualité technique des autres participants.

Troisième place du podium revient à un participant ayant présenté sa création " Poulpe fiction ". Cette pizza montanara s'inspire des cuisines napolitaine et grecque, proposant une alternative méditerranéenne aux saveurs plus rustiques des autres concurrents. Ce classement souligne la diversité des styles présentés lors de cette édition.

Conséquences et prochaines étapes du champion

Cette victoire ouvre la voie à l'inscription au Championnat de France de Pizza Professionnel. Arnaud Germain s'apprête également à participer au Campionato Mondiale della Pizza à Parme, dans la catégorie " World's Best Homemade Pizza ". Ces étapes internationales représentent l'aboutissement logique de son parcours amateur.

Advertisement

Par ailleurs, il remporte un voyage culinaire en Italie avec Julien Serri, l'organisateur de l'événement. Lancé en 2025 par Julien Serri et l'Association des Pizzerias Françaises, le championnat vise à mettre en avant la créativité des passionnés. La Foire gastronomique de Dijon attire moins de visiteurs cette année avec une fréquentation en baisse de 10 %.

Contexte du concours et critères techniques

Pour cette deuxième édition, les 30 candidats disposaient de temps limité pour convaincre le jury. Les critères incluaient des pizzas sucrées ou salées, classiques ou originales, napolitaines, romaines ou contemporaines. Arnaud Germain a su se distinguer par son niveau technique et l'authenticité de son récit culinaire.

La victoire est d'autant plus savoureuse qu'Arnaud Germain avait déjà tenté sa chance lors de la première édition du championnat en 2025. Sa persévérance et son évolution constante entre les deux années ont payé. Le jury a salué le niveau technique des participants tout en récompensant une approche personnelle et émotionnelle de la pizza.