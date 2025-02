arnaques à Toulouse: les escrocs redoublent d'ingéniosité

À Toulouse, les escrocs se montrent de plus en plus ingénieux ces derniers jours. De nombreuses arnaques ont été commises pour exploiter les victimes les plus vulnérables. La police nationale de Toulouse est pleinement engagée dans la lutte contre ces atteintes.

À Toulouse , les escrocs se montrent de plus en plus ingénieux ces derniers jours. De nombreuses arnaques ont été commises pour exploiter les victimes les plus vulnérables . Le 7 février, un retraité de 88 ans a retiré 400 € dans un distributeur situé à Bagatelle, près de chez lui. Il n'a pas remarqué la présence discrète d'une femme qui l'observait. En rentrant chez lui, l'octogénaire a découvert une femme attendant devant sa porte.

Le retraité lui a demandé la raison de sa présence, et cette femme s'est présentée comme une aide à domicile envoyée par une société. La victime, prise de confusion, a laissé entrer cette inconnue chez lui. Cette dernière lui a rapidement dérobé les 400 € sans qu'il s'en aperçoive, avant de prendre la fuite.Le 8 février, de faux gendarmes ont également opéré en centre-ville. Déguisés et convaincants, ces escrocs ont réussi à s'emparer d'un bracelet en or et des économies de leur victime. Les personnes âgées, vulnérables ou isolées sont particulièrement exposées aux agressions, cambriolages, vols à l'arraché, vols par ruse ou à la fausse qualité. La police nationale de Toulouse est pleinement engagée dans la lutte contre ces atteintes. Des réflexes importants existent pour se protéger contre ces agressions. La police nationale rappelle plusieurs consignes essentielles : pour les démarchages avec de faux policiers, faux agents EDF, faux intervenants sociaux, il est impératif de demander toujours à voir leurs cartes professionnelles avant de les laisser entrer chez soi. En cas de doute, il est toujours préférable de ne pas laisser entrer l'individu. Les forces de l'ordre recommandent également d'être à l'abri des regards avant d'entrer son code secret au distributeur. Si vous êtes contacté par un agent bancaire, ne lui donnez aucun renseignement. Un professionnel ne vous le demandera jamais. Pour plus de précisions, vous pouvez suivre les comptes X et Facebook de la Police nationale de la Haute-Garonne, où des conseils vous seront communiqués régulièrement. En cas d'urgence, composez le 17





