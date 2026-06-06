Arnaque : l'Agirc-Arrco victime d'usurpation d'identité, soyez vigilants

Des escrocs envoient de faux SMS, courriels et courriers en se faisant passer pour l'Agirc-Arrco. L'organisme appelle à la vigilance et rappelle qu'il ne propose jamais de mutuelle ou de complémentaire santé.

Les arnaques en ligne se multiplient et les escrocs redoublent d'ingéniosité pour usurper l'identité d'organismes officiels. Dernière cible en date : l' Agirc-Arrco , la caisse de retraite complémentaire des salariés du secteur privé.

Des SMS, courriels et même des courriers frauduleux sont envoyés en masse, se faisant passer pour cet organisme. Leur objectif ? Voler vos données personnelles et bancaires. L'Agirc-Arrco met en garde contre ces pratiques et rappelle qu'elle ne propose jamais de mutuelle, de complémentaire santé ni aucune offre commerciale.

Toute sollicitation de ce type doit être considérée comme frauduleuse. Les techniques des arnaqueurs sont de plus en plus sophistiquées. Ils utilisent le logo officiel de l'Agirc-Arrco, des adresses e-mail qui ressemblent étrangement aux vraies, et renvoient vers des copies quasi parfaites du site internet de l'organisme. Le but est de vous faire croire que le message est authentique et de vous inciter à cliquer sur un lien ou à fournir des informations sensibles.

Une fois vos données bancaires dérobées, votre compte peut être piraté. Pire, si ce sont vos données personnelles qui sont volées, vous risquez une usurpation d'identité, avec des conséquences potentiellement graves : souscription de crédits à votre insu, ouverture de comptes frauduleux, etc. Les escrocs peuvent aussi revendre ces données sur le marché noir. Face à cette recrudescence, il est crucial d'adopter les bons réflexes. Ne cliquez jamais sur un lien qui vous paraît suspect, même si l'expéditeur semble connu.

En cas de doute, contactez directement l'Agirc-Arrco via le numéro de téléphone que vous avez l'habitude d'utiliser, et non celui fourni dans le message. Les arnaqueurs cherchent à vous mettre sous pression en créant un sentiment d'urgence : méfiez-vous des messages qui vous demandent d'agir rapidement sous peine de perdre un avantage ou de subir une pénalité. Un organisme sérieux comme l'Agirc-Arrco vous laisse toujours le temps de vérifier les informations.

Si vous pensez avoir été victime d'une arnaque, faites un signalement sur la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr et déposez plainte auprès des autorités compétentes. Depuis le 1er janvier 2019, l'Agirc et l'Arrco ont fusionné pour former un régime unique de retraite complémentaire pour tous les salariés du privé. Pour accéder à votre espace personnel, utilisez exclusivement le site officiel ou l'application mobile dédiée. Ne communiquez jamais vos identifiants ou mots de passe par téléphone ou e-mail.

La vigilance est de mise pour protéger vos données et votre retraite





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