Arnaque calendriers collège Jean-Rostand : deux mineures en garde à vue à Mont-de-Marsan

Deux mineures interpellées pour avoir vendu des calendriers frauduleux au nom du collège Jean-Rostand de Mont-de-Marsan. L'établissement dément toute organisation de voyage.

Deux jeunes filles âgées de moins de quinze ans ont été placées en garde à vue dans l'agglomération de Mont-de-Marsan pour une tentative d'escroquerie. L'interpellation a eu lieu ce mercredi 11 novembre 2026 sur le parking d'un grand magasin après une dénonciation par un témoin oculaire. Ces adolescentes vendaient des calendriers en se faisant passer pour des collecteurs au nom d'une institution éducative locale bien identifiée.

Identification de l'arnaque et interception policière

Les faits se sont produits vers 16 heures 15 lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux suite au signalement citoyen. Les deux suspectes, qui ne sont pas connues des services de police, étaient en train de démarcher les passants avec l'intention de vendre des produits dérivés. Elles affirmaient collecter des fonds pour financer un voyage scolaire à Londres organisé par le collège privé Jean-Rostand de Mont-de-Marsan.

Also read Mont-de-Marsan : le prix de la meilleure estocade de la Feria de la Madeleine 2026 pour Dorian Canton

Les policiers ont interpellé le duo sur le point de quitter les lieux. Conformément à la procédure pour mineurs, les adolescentes ont été placées en garde à vue pour vérification de leur identité et audition. Cette mesure de rétention policière a été prolongée et reprise ce jeudi 12 novembre 2026 afin de permettre aux enquêteurs de mener à bien leur instruction.

Démenti officiel du collège Jean-Rostand

Le collège privé Jean-Rostand de Mont-de-Marsan a immédiatement réagi pour dénoncer cette usurpation d'identité et prévenir la communauté éducative. L'établissement a diffusé un message d'alerte officiel via la plateforme Pronote destinée aux parents d'élèves dès le début de la semaine. Ce communiqué avait pour but de clarifier la situation et de mettre fin à toute confusion concernant les opérations de financement.

Advertisement

La direction de l'établissement a précisé formellement qu'aucun voyage scolaire à Londres n'est actuellement organisé par l'équipe pédagogique. Ils ont également confirmé qu'aucune opération de vente de calendriers n'a été autorisée par le collège pour cette période de l'année. Cette communication transparente vise à protéger les familles des tentatives de collecte d'argent frauduleuses.

Implication des parents et contexte local

La suspicion avait émergé plus tôt dans la semaine, dès le mardi 10 novembre, lorsque plusieurs parents d'élèves ont signalé des agissements suspects dans leur entourage. Ces alertes répétées ont permis d'alerter rapidement les autorités compétentes avant l'interpellation finale du mercredi. La vigilance des parents a joué un rôle crucial dans la découverte de cette arnaque qui exploitait la confiance liée aux initiatives scolaires habituelles.

Conséquences juridiques et suite de l'enquête

Cette affaire met en lumière les risques liés aux collectes d'argent non réglementées au sein des zones commerciales fréquentées. Les mineures impliquées font l'objet d'une enquête judiciaire approfondie en raison de leur âge et des circonstances de l'interpellation. La suite de la procédure dépendra des résultats des auditions et de l'appréciation des magistrats concernant la responsabilité pénale des adolescentes.