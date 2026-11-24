Tribunal correctionnel de Toulouse : Lorenzo, 19 ans, condamné pour complicité d'escroquerie suite à l'arnaque au faux coursier ayant volé 1350 euros à une senior.

Sylviane, une femme de 83 ans résidant près de Toulouse, a perdu 1 350 euros le 2 septembre lors d'une tentative d'escroquerie au faux coursier. Bien qu'elle ait eu un réflexe intelligent en découpant ses cartes de paiement, un oubli de la puce a permis le prélèvement.

La victime neutralise les cartes mais oublie la puce

L'incident a débuté avec un appel d'une soi-disant conseillère bancaire du Crédit Agricole. L'appelante signalait des achats suspects, notamment un voyage au Maroc. Elle recommandait de ne pas remettre les cartes au livreur.

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Sylviane a désobéi à cette instruction en découpant ses deux cartes en petits morceaux avec des ciseaux. Elle a cru être à l'abri. Son erreur fut de laisser intacte la puce électronique intégrée à l'un des fragments.

Quelques minutes après le départ du faux coursier, la puce a été utilisée pour retirer la somme totale sur un distributeur automatique de billets. L'argent a disparu en quelques secondes.

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Un accusé en récidive face à des versions contradictoires

Lorenzo, 19 ans, comparaît en comparution immédiate pour complicité d'escroquerie en état de récidive. Il affirmait être passé par là pour ramener un collègue et avoir assisté à des retraits sans comprendre l'arnaque.

Son avocat Me Johana Abraham a plaidé la relaxe. L'avocate a souligné que la vidéo de surveillance montrait une autre personne au distributeur. Elle a argumenté que Lorenzo n'avait jamais touché les cartes ni vu la victime.

La procureure a fermement contesté cette thèse. Elle a relevé les contradictions entre les noms donnés en garde à vue et lors de l'audience. La justice a jugé sa mémoire insuffisante pour nier son implication.

Condamnation ferme pour participation à l'arnaque

Le tribunal correctionnel n'a aucune hésitation. Il a condamné Lorenzo à six mois de prison ferme. La peine s'accompagne du maintien en détention et de la confiscation du scooter utilisé lors des faits.

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La justice a fait valoir que l'accusé était déjà condamné l'an dernier pour une escroquerie similaire. Cette récidive a lourdement pesé dans la balance des preuves et la sévérité de la sanction.

Un mystère technique sur le fonctionnement de l'arnaque

Le président du tribunal a exprimé son incompréhension face au montage technique. Il a interrogé la procédure permettant de retirer de l'argent avec une carte découpée en morceaux.

Les enquêteurs suggèrent que la puce a probablement été placée sur un support plastique pour être lue par le distributeur. Le code secret nécessaire au retrait reste cependant une zone d'ombre pour les juges.

Cette affaire illustre la dangerosité des arnaques au faux coursier ciblant les personnes âgées. Elle rappelle l'importance de la vigilance et de la protection des données personnelles.