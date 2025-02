Arnaque au chat : une femme tente de vendre le félin d'Émilie pour 150 euros

Une habitante de Champey-sur-Moselle a été victime d'une tentative d'arnaque lorsqu'une femme a tenté de lui vendre son chat, Sky, qu'elle avait publiée sur Facebook. La victime, après avoir contacté la gendarmerie, envisage de porter plainte face à cette pratique de chantage qui pourrait toucher d'autres personnes.

Le 2 février, Émilie, une habitante de 44 ans de Champey-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), publie une annonce sur Facebook pour retrouver son chat, Sky. Elle est rapidement contactée par un internaute affirmant avoir vu une annonce sur Leboncoin où une femme tenterait de vendre l'animal. Une photo est jointe à l'message. « Sur le coup, j'ai dit à mon mari : 'Non, ce n'est pas notre chat'. Mais en revérifiant, le doute s'est installé », raconte-t-elle à Ici Meurthe-et-Moselle.

Elle prend alors contact avec la supposée vendeuse, une certaine Céline, qui prétend habiter le même village. Cependant, Émilie n'a jamais entendu parler de cette personne dans sa commune de 380 habitants. Elle sollicite donc le maire, qui ne connaît personne de ce nom. Malgré ses doutes, l'émotion prend le dessus lorsque la mystérieuse Céline réclame 100 euros pour son adresse, puis 150 euros en liquide pour récupérer le chat. « J'étais à deux doigts de l'hystérie, presque prête à payer », confie Émilie, qui finit par consulter la gendarmerie. Les forces de l'ordre la dissuadent de céder au chantage. « C'est horrible de jouer avec la détresse des gens », s'indigne-t-elle, consciente que des personnes plus vulnérables pourraient tomber dans le piège.Elle envisage de porter plainte, d'autant que des arnaques similaires ont été signalées ailleurs en France, notamment dans le Var et en Dordogne. En attendant, Sky reste introuvable. « On veut juste savoir », conclut Émilie, dont l'annonce est toujours en ligne





Arnaque Chat Chantage Meurthe-Et-Moselle Facebook

