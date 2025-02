Armie Hammer: Cannibalisme ou Débordement? L'Acteur Répond aux Accusations dans un Interview Exclusive

Dans une interview exclusive avec Louis Theroux, l'acteur Armie Hammer répond aux accusations de cannibalisme et de violences sexuelles qui ont terni sa carrière. Il nie catégoriquement les accusations de cannibalisme, expliquant que son comportement lors de chasses avec amis était un « rite de passage masculin » sans connotations sexuelles.

Armie Hammer , acteur américain qui a connu un déclin fulgurant après des accusations de violences sexuelles en 2021, a récemment accordé une interview au célèbre présentateur Louis Theroux pour son podcast. Dans cet épisode diffusé le mardi 11 février, Theroux explore les accusations qui ont mené à l'étiquette controversée de « cannibal » attachée à l'image de Hammer. L'acteur nie catégoriquement ces accusations, affirmant qu'« être réellement cannibal signifie manger de la chair humaine ».

Malgré des échanges de messages compromettants révélés lors des accusations, Hammer insiste sur l'importance du contexte, déclarant qu'il n'a jamais eu l'intention de nuire à quiconque ou de consommer ses tissus. Il attribue son comportement à des excès liés à ses relations extraconjugales, expliquant que « lorsque vous êtes en relation avec une personne et que vous êtes un peu provocateur et que vous êtes excité par l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit d'autre, c'est amusant de repousser les limites petit à petit ». Hammer reconnait avoir blessé beaucoup de gens par son comportement, affirmant sans détour qu'il « a été un salaud », mais insistant qu'il n'a jamais commis d'acte illégal. En 2021, des accusations de viol et de violences sexuelles de deux femmes ont été portées contre l'acteur, suivies d'un documentaire en 2022 intitulé « Armie Hammer, le scandale dans le sang ». Malgré une enquête menée par la police de Los Angeles, Hammer n'a jamais été poursuivi. Dans une autre partie de l'interview, Theroux lit à l'acteur certains des messages compromettants qui ont fuité lors des accusations, certains évoquant des fantasmes de viol et d'autres affirmant une fascination pour le cannibalisme. Hammer admet avoir consommé des morceaux d'animaux fraîchement tués avec des amis lors de chasses, qu'il décrit comme un « rite de passage masculin » sans connotation sexuelle.





