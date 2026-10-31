Arlo Essential 3 2K PTZ Intérieure : première caméra motorisée d'Arlo, testée pendant 2 mois

Arlo lance son premier modèle de caméra de surveillance motorisée, l'Essential 3 2K PTZ Intérieure, offrant rotation, suivi de mouvement et IA. Malgré un prix plus élevé que la concurrence, nous analysons si les fonctionnalités et la qualité de fabrication justifient l'investissement.

Arlo motorise pour la première fois une de ses caméras de surveillance : l'Essential 3 2K PTZ Intérieure pivote, suit les mouvements et embarque les mêmes fonctions d'IA que le reste de la gamme.

Nous l'avons testée pendant deux mois. L'Arlo Essential 3 2K PTZ Intérieure est vendue 99,99 euros, un tarif supérieur à celui des caméras motorisées de la concurrence chinoise. Le design est compact et cylindrique, avec un socle rond permettant une rotation à 360°, un bloc optique inclinable de +90° à -90°, et une capacité d'enregistrement en 2K avec un champ de vision de 130°. La caméra dispose également d'une vision nocturne infrarouge et d'un mode de confidentialité.

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Elle peut être posée sur une surface plane ou fixée au mur, avec un kit de montage inclus. L'application Arlo permet la configuration wifi (2,4 GHz ou 5 GHz), la gestion des événements et des automatisations. Le stockage des données se fait via un abonnement cloud ou en option via un SmartHub. Les fonctionnalités incluent le suivi de mouvement, la reconnaissance d'objets et la communication bidirectionnelle.