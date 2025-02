Arles : L'ombre des grands trafiquants sur la prison locale

L'annonce potentielle d'une prison accueillant les 100 plus grands trafiquants de France suscite l'inquiétude et la division chez les habitants d'Arles.

Un potentiel nouveau voisinage d'ici le 31 juillet ? Ce n'est pas forcément ce que souhaitent certains habitants d'Arles (Bouches-du-Rhône). Alors que Gérald Darmanin était en visite lundi 17 février dans l'Orne, à la prison de Condé-sur-Sarthe qui pourrait devenir un centre pénitentiaire accueillant les plus grands narcotrafiquants, certains Arlésiens s'inquiètent.

La prison de Provence fait partie d'une liste très limitée d'établissements potentiels pour accueillir les 100 plus grands trafiquants de drogue de France. Le projet ne fait pas l'unanimité auprès des habitants proches de la prison. « On n'a pas envie qu'ils les mettent ailleurs ! », s'exprime Frédéric, dont la maison donne directement sur l'établissement. Habitué du bruit et des drones qui survolent son jardin, il craint l'arrivée de ces délinquants lourdement punis et une augmentation de l'insécurité. « C'est ce qui va se passer autour qui va nous déranger parce que le trafic ne s'arrête pas dans les prisons », s'indigne Nathalie, sa compagne.Les Arlésiens ont du mal à comprendre le choix du ministre de la Justice. « Je trouve ça complètement con. À quoi ça sert ? Sinon de créer un plus gros cartel », résume Frédéric. Certains essaient de voir le verre à moitié plein et tentent de relativiser. « Que ce soit pour de la drogue, des meurtres ou des violences, on est dans le même registre : dans le très sombre », confie une autre habitante. D'autres envisagent de se concerter pour former un collectif et défendre leurs droits. En attendant, ils attendent l'annonce de Gérard Darmanin qui doit se prononcer dans les prochains jours sur le lieu choisi





