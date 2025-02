Arkhale: Une intelligence numérique au service des entreprises

Arkhale, une jeune entreprise fondée par trois associés passionnés, développe des solutions d'intelligence numérique pour aider les entreprises à améliorer leur productivité et optimiser leurs processus.

Trois associés, animés par une vision commune, ont pris le pas en 2022 pour donner vie à Arkhale , un projet ambitieux tourné vers l'avenir et l'intelligence numérique. Leur objectif : proposer des solutions innovantes aux entreprises et aux industries pour les aider à optimiser leurs processus et améliorer leur productivité.

Le pilier de leur démarche est Kopiliot, un logiciel conçu pour collecter, analyser et traiter des données en temps réel, permettant ainsi aux entreprises de mieux comprendre leur fonctionnement et d'identifier des axes d'amélioration. Loïc Sigaud, Sébastien Pichon et Pascal Weitten, les trois cofondateurs d'Arkhale, chacun apportent leurs compétences et leur expertise à ce projet. Loïc Sigaud se concentre sur le développement commercial et la gestion de l'entreprise, tandis que Sébastien Pichon assure le développement du logiciel Kopiliot et la gestion des données. Pascal Weitten, ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle et la robotique, prend en charge le développement du matériel, notamment les capteurs et les automates qui alimentent le logiciel en données.Arkhale s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence dans différents secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, le traitement des déchets, la métallurgie et le bois. Leur logiciel permet aux entreprises de ces secteurs de surveiller en temps réel la collecte de leurs informations, d'automatiser certaines tâches et d'optimiser leurs processus. Présente principalement dans la région Occitanie, Arkhale vise un développement à l'échelle nationale. Face à une concurrence de plus en plus forte, notamment de grands acteurs du cloud, Arkhale se différencie par sa proximité avec ses clients et sa capacité à proposer des solutions sur mesure. L'écoute des besoins des clients, la veille technologique et l'adaptation aux tendances du marché sont les clés de leur stratégie pour s'imposer dans le paysage des solutions d'intelligence numérique.





