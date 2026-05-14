Ariège: textile en pleine renaissance grâce à la crise du Covid-19

La filière textile ariégeoise, fragilisée par des décennies de déclin, voit son activité se redresser grâce à des projets innovants, notamment avec le soutien de la Région Occitanie. La crise du Covid-19 a été un point de départ pour cette renaissance, avec des usines qui s'arrêtent brutalement en 2020.

En Ariège , le textile n'a pas dit son dernier mot. Fragilisée par des décennies de déclin, la filière connaît aujourd'hui un regain d'activité, porté par des projets innovants, avec notamment le soutien de la Région Occitanie.

Le point de départ de ce rebond remonte à la crise du Covid-19. En 2020, les usines s'arrêtent brutalement. Dans le pays d'Olmes, l'entreprise Sage se retrouve avec d'importants stocks de tissus invendus. Une situation critique qui débouche pourtant sur une solution inédite, explique Kamel Chibli, vice-président de la Région Occitanie : "Victor Lamego trouve alors une solution : transformer ces tissus en masques.

De notre côté, on ne pouvait pas acheter des masques en Chine alors que nous avions des entreprises capables de produire localement. Nous avons donc fait le choix de faire fabriquer des masques directement avec du tissu de Lavelanet". Le biosourcé : un textile en pleine émergence Au total, près de six millions de masques seront produits sur commande de la Région, permettant d'équiper les lycéens d'Occitanie. Une commande qui permettra de préserver des emplois.

Dans la foulée, une réflexion plus large s'engage alors sur l'avenir du textile ariégeois.

"C'est Victor Lamego qui a porté cette idée, reprend Kamel Chibli. On s'est dit : est-ce qu'on ne pourrait pas développer du biotextile, du géotextile biosourcé, un marché en forte demande et à la pointe de l'innovation ? À l'échelle mondiale, l'essentiel des matériaux reste pétrosourcé, et à 95 %, il provient de Chine et d'Inde. Il y a donc un véritable enjeu de souveraineté nationale et européenne.

Le biosourcé, encore émergent, constitue une alternative stratégique". Agriculteurs, industriels, chercheurs et grands donneurs d'ordre sont associés au projet. Des entreprises comme Vinci, SNCF ou Eiffage participent aux expérimentations pour développer des solutions adaptées aux besoins du marché. Pour accompagner cette mutation, la Région Occitanie joue un rôle central en mobilisant financements, ingénierie et participation au capital des projets.

"Nous sommes quasiment à huit ou neuf millions d'euros d'engagement, et aujourd'hui le premier financeur du projet", conclut Kamel Chibli





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