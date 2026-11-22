Météo Ariège : Des températures en forte baisse et un retour de la neige attendus sur les sommets pyrénéens dès mardi soir, selon Météo09.

La prévision météorologique de la semaine pour le département de l' Ariège, établie par Météo09 en partenariat avec La Dépêche du Midi Ariège, annonce une dégradation significative des conditions atmosphériques. Après un début de semaine marqué par une relative tranquillité, la situation devrait basculer dès mardi soir avec une chute brutale des thermomètres.

Détails techniques de la dégradation météo

L'évolution se dessine initialement après quelques averses en fin de nuit, accompagnées potentiellement de quelques flocons vers 1 800 mètres d'altitude. Le temps devrait ensuite redevenir plus sec, bien que des passages nuageux persistent, particulièrement visibles en plaine plutôt que sur les massifs montagneux. Durant cette période, les températures restent proches des normales de saison, oscillant entre 12 et 15 °C en plaine et entre 7 et 14 °C en montagne.

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Le calme apparent se poursuit globalement malgré la présence de ces nuages, qui pourraient toutefois générer de faibles averses en montagne en fin de journée. Ce scénario annonce la dégradation attendue dans la nuit. Le vent change de direction avec le retour de l'Autan, produisant des rafales avoisinant les 40 à 50 km/h sur le nord de la plaine. Les chaleurs restent stables, affichant entre 11 et 14 °C en plaine et 7 à 14 °C en altitude.

Position des acteurs et arrivée des perturbations

Le changement devient net avec l'arrivée d'une première perturbation durant la nuit. Le ciel devient le plus souvent gris, arrosé par des averses tout au long de la journée. La neige fait son retour sur les plus hauts sommets pyrénéens, tandis que le vent d'ouest se renforce avec des rafales de 40 à 50 km/h. Les températures chutent fortement sous les normales, tombant à 8-10 °C en plaine et 2-8 °C en montagne.

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Une nouvelle perturbation s'abat dans la nuit de mercredi à jeudi avant de s'évacuer en matinée. Le ciel reste nuageux avec des averses possibles en journée, et la neige persiste sur les hauteurs. Le vent d'ouest souffle avec des rafales plus intenses de 40 à 60 km/h. Les températures restent fraîches, avec seulement 6 à 8 °C en plaine et 2-8 °C en vallée, marquant la journée la plus froide de la semaine.

Impact réel et conséquences pour les citoyens

Le temps devrait enfin se calmer avec un ciel plus dégagé. Les températures repartent légèrement à la hausse mais restent de 3 à 4 degrés sous les normales, affichant 8 à 10 °C en plaine et 2 à 8 °C en montagne. Le soleil revient durablement avec des températures stables autour de 8 à 10 °C au meilleur de la journée et 2 à 8 °C en montagne.

Cette évolution climatique rapide souligne les risques pour les pratiquants en montagne. L'article mentionne récemment trois randonneurs bloqués par la neige, secourus par un hélicoptère des Hautes-Pyrénées après avoir sous-estimé les conditions, rappelant l'importance cruciale de suivre les bulletins émis par Météo09.