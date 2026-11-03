Argentré-du-Plessis : Aquatide rouvre après incendie et rénovation énergétique

La piscine Aquatide d'Argentré-du-Plessis rouvre le 9 novembre 2026. Un investissement de 2,32 millions d'euros a permis sa modernisation après un incendie dévastateur en mai 2023.

La commune d'Argentré-du-Plessis, située en Ille-et-Vilaine, offre un grand soulagement à ses habitants avec la réouverture de son complexe aquatique municipal, Aquatide, ce lundi 9 novembre 2026. Cet événement marque la fin d'une fermeture imposée de trois ans, consécutive à un sinistre majeur survenu en mai 2023. Cette remise en service est particulièrement attendue par la population locale et les communes voisines qui dépendaient de cet équipement public essentiel pour leurs activités sportives et ludiques.

Retour aux bassins après un incendie dévastateur

Le 9 novembre 2026 inaugure donc cette nouvelle phase pour l'équipement communal, après une longue période d'immobilisation qui a débuté avec un départ de feu provenant de bus scolaires stationnés sur le parking en mai 2023. L'incendie avait envahi le bâtiment principal, causant des dégâts structurels très importants bien que la charpente n'ait pas été entièrement détruite. La maire d'Argentré-du-Plessis, Françoise Gesland, exprime publiquement sa joie de voir les bassins de sa commune ouverts à nouveau, soulignant l'importance vitale de ce lieu de sociabilité pour la communauté. Dès le soir du 9 novembre 2026, une longue file d'attente était déjà observable pour les réinscriptions aux divers cours proposés.

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Modernisation énergétique et confort des usagers

La reconstruction n'a pas consisté en une simple réparation, mais en une transformation profonde pilotée par Vitré Communauté, l'intercommunalité qui gère Aquatide en régie. L'objectif majeur était d'améliorer significativement la performance énergétique du bâtiment. La toiture a été entièrement refaite avec des matériaux isolants réduisant la perte de chaleur, tandis que l'isolation des sols du rez-de-chaussée et le remplacement des menuiseries extérieures ont été réalisés pour optimiser l'efficacité thermique. Ces travaux cachés mais cruciaux visent à durabiliser l'exploitation et à réduire les coûts énergétiques à long terme pour la collectivité.

Sur le plan du confort et de la sécurité, les installations ont été modernisées. Aquatide dispose désormais de quatre vestiaires collectifs et de 14 vestiaires individuels, portant le nombre de casiers à 118. L'infirmerie ainsi que les espaces dédiés au personnel, incluant vestiaires et salle de pause, ont été entièrement refaits. Le bassin ludique de 165 mètres carrés, la pataugeoire et le bain bouillonnant ont été conservés, offrant une continuité dans l'expérience des plus jeunes usagers. La filtration de l'eau utilise désormais des granulés de verre, et des bacs tampons ont été créés pour chaque bassin afin de diminuer la consommation d'eau et de produits de traitement.

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Financement et nouvelles modalités d'ouverture

La rénovation d'Aquatide a représenté un investissement total de 2,32 millions d'euros hors taxes. Ce budget considérable a été financé à hauteur de 58,5 % (1,37 million d'euros) par Vitré Communauté. L'Agence nationale du sport a contribué à 9,4 % (318 000 euros) et le Département d'Ille-et-Vilaine à 9,8 % (228 000 euros). L'assurance a pris en charge 22,3 % du coût des travaux, soit 517 000 euros, couvrant ainsi la partie liée au sinistre initial.

Les horaires d'ouverture ont été adaptés pour tenir compte des nouvelles contraintes budgétaires et de la fréquentation. L'équipement est ouvert le samedi de 14 heures à 17 heures 30 pendant la période scolaire, et en semaine de 15 heures à 18 heures durant les vacances. Le choix a été fait de ne plus ouvrir le dimanche matin pour des raisons de coûts, bien qu'Arnaud Josset, coordonnateur des équipements aquatiques de l'agglomération, précise que cette politique n'est pas figée. L'offre de cours reste riche avec 28 séances hebdomadaires, de l'apprentissage dès 9 mois pour les bébés aux séances de perfectionnement pour adultes et de gym aquatique.

Aquatide desservait historiquement environ 13 000 écoliers et 3 000 collégiens issus d'une quinzaine d'établissements situés à Argentré-du-Plessis, Brielles, Châteaubourg, Domagné, Étrelles, Gennes-sur-Seiche, Le Pertre, Mondevert, Saint-Germain-du-Pinel, Torcé, Vergéal et Loiron. La réouverture de novembre 2026 permet de reconstituer ce maillage territorial essentiel pour la pratique sportive et aquatique dans la région, tout en profitant d'une infrastructure plus sûre, plus moderne et plus respectueuse de l'environnement.