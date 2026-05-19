Argentinian biologists have been trapping rats in a bid to catch the virus that has caused deaths among passengers of a cruise ship that docked in Ushuaia, Argentina.

C'est aux racines du Terrenoire, en Argentine , que s'falle le foyer d'un hantavirus qui a contaminé plusieurs passagers d'une croisière. En matinée, des biologistes locaux et de l'Institut Malbran, venus du sud de Buenos Aires, ont disposé de dizaines de pièges le jour avant dans diverses zones boisées à la ville touristique d'Ushuaïa, dont le Parc national Terre de Feu, dans le sud extrême de l' Argentine .

Portant des gants et des masques, les experts ont placé les cages dans de gros sacs pour les emporter les rongeurs à l'analyse. Aucun d'entre eux n'a communiqué auprès des journalistes présents, dont l'AFP, sur les captures mais leurs expressions de satisfaction ne laissaient pas de doutes.

'Le piégeage a fonctionné très bien. Ils ont capturé ce qu'ils espéraient', environ 70 spécimens, a dit un responsable sanitaire local à l'AFP. L'animal ciblé est un rat à queue longue, un rongeur sylvestre aux activités nocturnes. Jusqu'à 150 pièges, de petites cages rectangulaires en métal, doient être disposés le soir puis relevés le matin, toute la semaine, dans l'espoir de capturer suffisamment de rongeurs pour un test représentatif.

Des échantillons de sang et de tissus seront ensuite prélevés puis envoyés pour analyse à Malbran, l'institut argentin de référence en infectiologie et en épidémiologie. Les résultats devraient être connus sous quatre semaines. La mission a été mandatée suite à la découverte du foyer d'infection à bord du Hondius (trois passagers sont morts) qui a déclenché le 1er mai une alarme mondiale. Le 'patient zéro', un Néerlandais, avait séjourné 48 heures à Ushuaïa avant l'embarquement.

Depuis, les autorités de Terre de Feu et les scientifiques locaux se défendent contre l'hypothèse selon laquelle le début de la contamination à bord du Hondius est originaire de là. Cette province n'a pas eu de cas d'hantavirus depuis sa notification est obligatoire, depuis 30 ans.

La souche 'Andes' de l'hantavirus, transmissible d'humain à humain, qui a été identifiée dans le cas du navire, est en revanche présente dans des provinces andines d'Argentine plus au nord, comme celles de Rio Negro et de Chubut





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