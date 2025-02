Argentine: Une Cryptomonnaie Effondrée Après la Promotion du Président

Le président argentin Javier Milei fait face à une enquête anti-corruption après avoir promu la cryptomonnaie $LIBRA sur X, qui s'est effondrée rapidement après son intervention. Les critiques pointent du doigt le potentiel d'escroquerie et de pyramide de Ponzi liée à cette cryptomonnaie.

Un enquête anti-corruption a été ouverte samedi 15 février en Argentine après que le président a fait la promotion vendredi sur X de la cryptomonnaie $LIBRA, qui s'est effondrée peu de temps après. L'Argentine est confrontée à un épisode potentiellement délicat de sa présidence après avoir fait vendredi la promotion d'une cryptomonnaie qui s'est ensuite effondrée. La présidence a annoncé samedi soir la saisine du Bureau anti-corruption pour identifier une éventuelle infraction.

Le président Javier Milei avait promu la cryptomonnaie $LIBRA sur X (ex-Twitter) en promettant qu'elle allait «stimuler la croissance de l'économie argentine, en finançant les petites entreprises et les entrepreneurs argentins». Quelques heures plus tard, Milei a supprimé le message initial, expliquant dans une nouvelle publication : «Je ne connaissais pas les détails du projet et après en avoir pris connaissance, j'ai décidé de ne pas continuer à le diffuser».Très vite, les critiques ont fusé, d'économistes et de spécialistes de l'univers des cryptomonnaies en Argentine, ainsi que d'opposants, soulignant que la $LIBRA pourrait n'être qu'une escroquerie ou une pyramide de Ponzi. Javier Smaldone, informaticien et influenceur connu pour sa dénonciation d'arnaques pyramidales, a écrit sur X : «L'ensemble de l'opération concernant la $LIBRA a duré quelques heures. Selon une publication de référence sur les marchés financiers mondiaux, 80 % des actifs $LIBRA étaient entre les mains d'un petit groupe d'initiés avant l'appui exprimé par Milei. Après quoi, la valeur de la cryptomonnaie a bondi passant de quelques dixièmes de dollars à un pic de 4 978 dollars américains (environ 4740 euros). Puis, les détenteurs initiaux ont commencé à vendre, engrangeant des millions, avant que la valeur ne s'effondre. «Jusqu'à présent, il a été découvert que le montant qui a été pris s'élève à environ 107 millions de dollars. Peut-être davantage», a déclaré un expert. Samedi, l'opposition est farouchement montée au créneau, en première ligne l'ex-présidente (2007-2015) et toujours cheffe de file de l'opposition péroniste (centre gauche) Cristina Kirchner, qui a qualifié Milei de «désinvolte» et a demandé des comptes sur cette affaire.





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ARGENTINE MILEI CRYPTOMONNAIE ESCROQUERIE PYRAMIDE DE PONZI ENQUETE ANTICORRUPTION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

En Argentine, Javier Milei sous le feu des critiques après sa promotion d’une cryptomonnaie… qui s’est ensuite effondréeLe président argentin a fait la promotion sur X de la cryptomonnaie $LIBRA, qui n’a duré que quelques heures avant de s’effondrer. Un “crypto-scandale” qui a suscité des accusations “d’escroc”, des appels à une commission d’enquête, voire un procès.

Lire la suite »

Procès de Destitution Possible pour le Président Argentin après Promotion d'une Crypto-Monnaie EffondréeLe président argentin Javier Milei est menacé d'une procédure de destitution après avoir promu une crypto-monnaie qui s'est effondrée rapidement.

Lire la suite »

Libération d'un cofondateur de Ledger après un enlèvement et une rançon en cryptomonnaieLa gendarmerie française a réussi à libérer David Balland, cofondateur de la société de cryptomonnaies Ledger, après un enlèvement et une demande de rançon en cryptomonnaie. Dix personnes ont été interpellées, et les enquêteurs poursuivent leur travail pour identifier les commanditaires de l'enlèvement.

Lire la suite »

Milei sous le feu roulant des critiques après sa promotion d'une cryptomonnaie douteuseL'Argentin Javier Milei affronte un épisode potentiellement délicat de sa présidence, après avoir fait la promotion vendredi d'une cryptomonnaie qui s'est peu après effondrée, suscitant des accusations 'd'escroc', des appels à une commission d'enquête, voire un procès. Au pouvoir depuis 14...

Lire la suite »

« Crypto-arnaqueur » : Milei très critiqué après avoir fait la pub d'une cryptomonnaie douteuseLe président argentin a fait la promotion de la cryptomonnaie $LIBRA, faisant bondir sa valeur de quelques dixièmes de dollars à un pic de 4.978 dollars, avant son effondrement deux heures plus tard.

Lire la suite »

Milei sous le feu des critiques après sa promotion d'une cryptomonnaie douteuseL'Argentin Javier Milei affronte un épisode potentiellement délicat de sa présidence, après avoir fait vendredi la promotion d'une cryptomonnaie qui s'est ensuite effondrée, suscitant des accusations 'd'escroc', des appels à une commission d'enquête, voire un procès. Après 24 heures de viv...

Lire la suite »