Argentine: Mission pour confirmer ou infirmer un soupçon infectieux dans Ushuaïa, où a éclaté un foyer d'infection

Une équipe de l'Institut Malbran de Buenos Aires, une référence argentine en infectiologie et épidémiologie, sera en mission dans le port d'Ushuaïa, un haut-lieu touristique, pour tenter d'infirmer ou de confirmer un soupçon infectieux qui pèse sur ce lieu. Le navire de croisière Hondius, sur lequel a éclaté un foyer d'infection, a quitté Ushuaïa le 1er avril. Au 13 mai, selon l'OMS, 11 cas, dont trois décès, ont été signalés.

Une équipe de l' Institut Malbran de Buenos Aires, une référence argentine en infectiologie et épidémiologie, sera en mission dans le port d' Ushuaïa , un haut-lieu touristique, pour tenter d'infirmer ou de confirmer un soupçon infectieux qui pèse sur ce lieu.

Le navire de croisière Hondius, sur lequel a éclaté un foyer d'infection, a quitté Ushuaïa le 1er avril. Au 13 mai, selon l'OMS, 11 cas, dont trois décès, ont été signalés. Le but de la mission est de faire le prélèvement d'échantillons de rongeurs la semaine prochaine. Après analyses, on suppose que les résultats devraient être prêts dans les quatre semaines à venir.

Ushuaïa, où transite plus de 150.000 touristes par an pour les bateaux de croisière, se défend désespérément d'avoir été l'origine de la contagion du passager cas zéro, un Néerlandais qui avait séjourné 48 heures en ville avant d'embarquer. Pour les autorités locales, l'hantavirus est absent de la province depuis 30 ans. Absent aussi, selon elles, le rat à longue queue, vecteur de la souche 'Andes' du virus, transmissible d'humain à humain, identifié pour le Hondius.

Localement, on pointe du doigt vers d'autres provinces argentines, bien plus au nord, où le hantavirus est présent. Le couple néerlandais avait voyagé quatre mois entre Argentine, Chili et Uruguay. La situation épidémiologique de la zone n'a pas beaucoup changé, avec 45 jours écoulés depuis le départ du navire sans cas nouveau d'hantavirus. Les lieux précis où doivent être réalisés les captures de rongeurs n'ont pas encore été définis, mais sont en discussion entre la province et l'Institut Malbran.

L'épidémiologiste a été interrogé spécifiquement sur des éventuelles captures prévues de rongeurs dans une vaste décharge à enfouissement à l'extérieur d'Ushuaïa, où le cas zéro néerlandais aurait pu s'y rendre pour observer des charognards et potentiellement se contaminer. Pas de prélèvements dans la décharge elle-même, mais plutôt dans les zones alentour.

Selon Guillermo DeFerrari, biologiste au Centre austral d'investigations scientifiques d'Ushuaïa, un autre lieu de capture possible serait le Parc national de la Terre de feu, un parc montagneux à 15 km d'Ushuaïa, où le rat à longue queue vit plutôt dans des écosystèmes boisés. Parmi les inconnues que la mission du Malbran va tenter d'éclairer : est-ce que le rat à longue queue demeure absent de la Terre de feu ? Est-ce qu'une sous-espèce locale serait porteuse du virus ?

Les autorités de la Terre de Feu ont martelé jeudi un message de calme sur la situation épidémiologique dans la province, à l'attention du secteur touristique. On vit dans un endroit sûr, et il n'est pas seulement sûr de le visiter, mais aussi sûr de le vivre





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