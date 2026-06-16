Argentine-Algérie : Les retrouvailles entre Petkovic et Scaloni après leur collaboration infructueuse à la Lazio

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a ironisé sur sa relation avec Vladimir Petkovic, son homologue de l'Algérie, après leur collaboration infructueuse à la Lazio en 2012.

L' Argentine débute sa Coupe du monde 2026 par un choc face à l' Algérie , dans la nuit de mardi à mercredi à Kansas City. Vladimir Petkovic , le sélectionneur des Fennecs, recroise Lionel Scaloni , son homologue de l'Albiceleste, qu'il a eu sous ses ordres à la Lazio en 2012.

Sans vraiment miser sur lui, les deux sélectionneurs se connaissent très bien. Ils ont travaillé ensemble à la Lazio au début des années 2010. Une collaboration assez brève qui a débuté lorsque Vladimir Petkovic a débarqué sur le banc du club romain à l'été 2012, après avoir entraîné les Young Boys, Samsunspor ou le FC Sion. Lionel Scaloni faisait alors partie des doyens de l'effectif, du haut de ses 34 ans.

Et le latéral droit, qui a porté 7 fois le maillot de l'Argentine (1 but), s'est rapidement retrouvé au placard. Après l'avoir sollicité lors des quatre premières journées de Serie A, en plus de trois apparitions en Ligue Europa, Petkovic a décidé de laisser Scaloni sur le banc à la suite d'une défaite à domicile face au Genoa fin septembre (0-1). Et il ne l'a plus jamais utilisé ensuite...

A cours de temps de jeu, le futur coach des champions du monde 2022 a alors décidé de changer d'air au mercato hivernal et il s'est engagé avec l'Atalanta Bergame en janvier 2013, avant de mettre fin à sa carrière un an et demi plus tard. Un épisode qui ne semble pas avoir abîmé durablement la relation sa relation avec Petkovic.

Le mois dernier, Scaloni a même ironisé à ce sujet au moment d'évoquer ces retrouvailles à venir avec son ancien entraîneur à la Lazio. Il ne me faisait même pas entrer comme remplaçant. Je m'en souviens encore avec amertume, donc j'ai un compte à régler avec lui et j'espère le battre, a-t-il lâché en plaisantant, avant de se montrer très élogieux envers le sélectionneur des Fennecs : C'est un excellent entraîneur et une personne que je respecte énormément.

Nous avons discuté avant même que le tirage au sort nous place dans le même groupe et je suis très enthousiaste à l'idée de l'affronter. Des compliments que Vladimir Petkovic a rapidement renvoyés à son ancien latéral dans la capitale italienne : Scaloni est un grand joueur et un très grand homme qui est devenu un grand entraîneur. C'est presque un miracle ce qu'il a fait avec l'Argentine. Je suis toujours content de le croiser, à Rome ou ailleurs.

Pour ces retrouvailles au sommet à Kansas City, le sélectionneur de l'Algérie, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, a fait savoir que son équipe n'était pas venu en Amérique pour faire de la figuration. En face, le coach des Argentins a exprimé son envie de revivre une épopée merveilleuse, en se méfiant du potentiel de son premier adversaire dans ce Mondial 2026





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