ARES 29 : Tout savoir sur l'événement de MMA de vendredi soir

Les fans de MMA sont conviés à une soirée inoubliable le vendredi 14 février 2025 avec l'événement ARES 29 à l'Adidas Arena de Paris. Découvrez le programme complet, les combats à ne pas manquer et les informations de diffusion sur Canal + 360.

Les amoureux du MMA sont dans l'attente. Vendredi soir se déroule le nouvel événement de ce sport en plein essor, l' ARES 29 . À l' Adidas Arena de Paris , le programme promet du spectacle durant toute la soirée de la Saint-Valentin. Voici tout ce que vous devez savoir. À quelle heure et sur quelle chaîne voir l' ARES 29 ? L'événement de MMA sera diffusé le vendredi 14 février 2025, à partir de 20h30, sur Canal + 360 , pour les abonnés.

Aux commentaires, on retrouvera Sébastien Heulot et Malick Sylla. Le programme de l'ARES 29 La ligue européenne ARES Fighting Championship est de retour dans la capitale, à l'Adidas Arena, qui accueille normalement les matches du Paris Basket, après les événements MMA de Marseille et Nice. En ce qui concerne la carte principale, Alexandra Tekenah défiera Sabrina Oliveira alors que Moustapha Diakhaté affrontera Derrick Sokoudjou. Le combat entre Youssouf Binate et Louis Lee Scott sera suivi avec attention tandis que Paulin Begai sera opposé à Ilian Bouafia. Enfin, Aboubakar Younousov remettra sa ceinture en jeu face au Brésilien Maycon Alcino. Carte préliminaire : Modibo Diakite (FRA) - Samuel Hovsepyan (P-B) en poids légers Joffie Houlton (ANG) - Azamat Aboukhanov (FRA) en poids lourds Ludovic Agoué (CAM) - Adel Cherifi (FRA) en poids coqs Moustapha Aida (FRA) - Konmon Deh (FRA) en poids plumes Lindsey Payne (R-U) - Fabiola Pidroni (ITA) en poids poids paille Jean Dos Santos (BEN) - Title Chai (FRA) en poids légers Carte principale : Alexandra Tekenah (FRA) - Sabrina Oliveira (BRA) Moustapha Diakaté (SEN) - Derrick Sokoundjou (CAM) en poids lourds-légers Louis Lee Scott (R-U) - Youssouf Binate (FRA) en poids coqs Paulin Begai (FRA) - Ilian Bouafia (FRA) en poids lourds-légers Aboubakar Younousov (FRA) - Maycon Alcino (BRA) en poids légers pour la ceintur





