Arcom sanctionne M6 pour le faux témoignage dans Appel à témoins

L'Arcom adresse une mise en garde à M6 après la diffusion d'un faux prêtre dans l'émission de Julien Courbet sur l'affaire Dupont de Ligonnès.

Le régulateur audiovisuel français Arcom a rendu son verdict concernant les conditions de diffusion d'une émission majeure de la chaîne M6. Cette décision fait suite aux critiques formulées par plusieurs téléspectateurs après la diffusion, le mardi 2 juin 2026, d'un épisode de l'émission Appel à témoins présentée par Julien Courbet. Le programme avait suscité un vif débat public et professionnel en raison de la nature trompeuse des informations partagées à l'antenne.

Un faux religieux diffusé en direct

L'épisode du 2 juin 2026 abordait le dossier complexe de Xavier Dupont de Ligonnès, suspect principal dans l'enquête sur le quintuple meurtre commis à Nantes. Au cours de cette émission, un homme se présentant comme un prêtre a pris la parole pour partager des confidences qu'il affirmait avoir reçues du suspect disparu. Ce témoignage présentait un caractère sensationnaliste marqué, car il prétendait notamment que l'évêque de Carcassonne avait donné son accord pour révéler publiquement ces détails confidentiels.

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Cependant, cette affirmation s'est révélée être une fiction. Après la diffusion, l'homme s'est finalement reconnu devant les équipes de production et a admis avoir menti délibérément. Il a reconnu avoir roulé les producteurs dans la farine, utilisant l'anonymat et le prestige supposé de sa fonction religieuse pour introduire des éléments factuels erronés dans le récit journalistique de l'émission.

La position officielle de l'Arcom

Dans une décision rendue publique le 3 novembre 2026, soit cinq mois après les faits, l'Arcom a adressé une mise en garde officielle à la chaîne M6. Le gendarme de l'audiovisuel a estimé que le bien-fondé du témoignage, diffusé en direct, aurait nécessité des vérifications supplémentaires rigoureuses avant sa mise à l'antenne. Le régulateur a souligné que la présentation de l'information doit respecter des obligations déontologiques strictes, particulièrement lorsque le sujet traité revêt un caractère aussi sensible et médiatisé.

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Il est important de noter que cette sanction ne constitue pas une amende financière. L'Autorité de régulation choisit ici de formuler un avertissement solennel. Cette mesure vise à rappeler à M6 l'importance cruciale de vérifier l'identité et la crédibilité des sources, surtout lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'appels en direct où le temps imparti pour le contrôle factuel est extrêmement limité.

Réactions de Julien Courbet et de M6

Face à ce scandale médiatique, la chaîne M6 a présenté ses excuses officielles à l'évêque de Carcassonne, reconnaissant l'erreur commise dans la gestion de ce témoignage particulier. De son côté, Julien Courbet a défendu le principe même de son programme, qui repose sur la spontanéité des appels téléphoniques et comporte donc une part inhérente de risque journalistique. L'animateur a assumé les critiques venant du public et des pairs, tout en expliquant que la structure de l'émission ne permet pas toujours un filtrage exhaustif en temps réel.

Julien Courbet a également choisi l'autodérision pour évoquer cette mésaventure sur le réseau social X. Il a humoristiquement rappelé son parcours religieux personnel pour illustrer sa propre naïveté face au mensonge : trois ans de catéchisme, deux communions et trois ans en tant qu'enfant de chœur à la paroisse d'Eysines n'avaient pas suffi à le protéger contre un faux curé. Cette réaction visait à désamorcer la tension tout en reconnaissant l'échec du système de vérification interne lors de cet épisode spécifique.