L'Arcom réglemente les créateurs de contenus en vue de la présidentielle : obligation de pluralisme pour les comptes influents afin de garantir l'équité de la campagne électorale.

Le président de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, Martin Ajdari, a confirmé vendredi 20 novembre que les règles de pluralisme politique s'appliqueront désormais aux influenceurs. Cette décision vise à encadrer les créateurs de contenus sur YouTube et les réseaux sociaux qui accueillent des personnalités politiques durant la campagne présidentielle.

Extension du Pluralisme aux Créateurs de Contenu

L'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique étend son champ d'action traditionnel. Jusqu'à présent, les obligations de pluralisme concernaient exclusivement les services de médias audiovisuels classiques comme la télévision et la radio. Martin Ajdari précise que l'autorité ne va pas censurer les créateurs de contenus mais s'assurer que les programmes respectent les règles en vigueur. L'extrême majorité des influenceurs continuera donc à diffuser ses programmes sans restriction majeure.

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La logique est basée sur l'audience et l'influence réelle des comptes. Si un programme audiovisuel créé par un influenceur retient quatre ou cinq millions de vues, il atteint une ampleur similaire à celle d'un prime time de télévision. Dans ces situations, l'impact sur l'opinion publique est tel que les mêmes exigences de neutralité et d'équité s'imposent. Martin Ajdari souligne que ces règles s'appliquent spécifiquement pendant les moments de campagne présidentielle, notamment deux semaines avant l'élection.

Mécanisme de Contrôle et Sanctions Possibles

L'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique dispose d'une échelle d'actions graduée pour faire respecter ces nouvelles normes. En cas de manquements, l'autorité peut d'abord adresser des mises en garde formelles aux créateurs concernés. Si les problèmes persistent, des mises en demeure seront envoyées. Dans le cas de manquements répétés, l'autorité est en mesure de passer à des sanctions financières significatives.

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Martin Ajdari a illustré cette possibilité par un exemple concret de non-respect des règles. Si, durant la campagne officielle, un influenceur invite un ou deux candidats et dénigre systématiquement les autres, l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique interviendra nécessairement. L'objectif est de garantir une compétition équitable entre tous les candidats, quelle que soit la plateforme utilisée pour diffuser leurs propositions.

Impact Concret sur la Campagne Électorale

Cette régulation marque un tournant majeur dans la manière dont se déroulent les campagnes électorales modernes. Le phénomène est décrit comme nouveau et massif par les autorités de régulation. Les créateurs de contenus doivent désormais être vigilants concernant l'équilibre des invitations et le traitement des candidats politiques. L'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique veille à ce que les réseaux sociaux ne deviennent pas des espaces de désinformation ou de partialité systématique.

Les citoyens doivent s'attendre à une transformation de l'offre numérique disponible avant le scrutin. La transparence et l'équité seront les maîtres-mots de la campagne présidentielle. L'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique confirme que sa mission est de protéger l'intégrité du débat public. Cette intervention vise à préserver la démocratie en s'assurant que chaque voix politique dispose d'une visibilité comparable sur les plateformes les plus populaires du moment.