Archives Sud Ouest : Retour sur les articles les plus lus du 8 au 14 février 2025

Le moteur de recherche des archives du Sud Ouest met en lumière les articles les plus consultés du 8 au 14 février 2025. Parmi les thèmes les plus populaires, on retrouve le crash aérien miraculé de 1965, la lutte contre le tunnel du Somport et les looks extravagants des supporters du XV de France.

Archives Éric Pétetin , symbole de la lutte contre le tunnel du Somport, doit évacuer la Goutte d’eau à Cette-Eygun suite à une ordonnance d’expulsion.

La lutte anti-tunnel du Somport, le Jumping de Bordeaux version décalée, un crash d’avion qui se finit bien, une galerie de portraits de supporters du Quinze de France aux looks incroyables et le portfolio des joueurs retenus face à l’Angleterre dans le Tournoi des six nations, ont été les articles les plus plébiscités par les internautes du 8 au 14 février 2025 sur la page « Archives ». Le 9 février 2000, la justice confirme l’obligation faite à l’association La Goutte d’eau de libérer l’ancienne gare désaffectée de Cette-Eygun. Éric Pétetin, son chef de file, a transformé le lieu, en 1984, en un mélange de refuge de montagne, d’auberge espagnole et de squat. La « Goutte d’eau », c’est son nom, a été le QG de la résistance des anti-tunnel et l’une des premières Zones à défendre (Zad) de l’histoire du pays, bien avant celle de Notre-Dame-des-Landes. Ce jour-là, soit Éric Pétetin et ses amis partaient en douceur d’ici au 15 mars, soit on les expulsait de force, après cette date. « La Goutte d’eau, dehors ! » : il y a 25 ans, quand Éric Pétetin devait évacuer la petite gare de Lescun-Cette-Eygun en Béarn. Dans les Archives - Le 9 février 2000, la justice confirme l’obligation faite à l’association de libérer l’ancienne gare. Ou Éric Pétetin (symbole de la lutte contre le tunnel du Somport) et ses amis partent en douceur d'ici au 15 mars, ou on les expulse de force, après cette date. Retour sur info avec l’article publié initialement le 10 février 2000. Le moteur de recherche des archives de 'Sud Ouest' a fait son apparition il y a six ans, le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région. Voici quelques consignes pour l’utiliser au mieux. Notre fonds photographique recèle des trésors, l’édition 2025 du Jumping de Bordeaux a été l’occasion de retrouver des clichés décalés et amusants, que l’on voit peu. Portfolio - Le Jumping international de Bordeaux débute ce jeudi 6 février 2025, pour quatre jours. Retrouvez nos photos insolites de cette compétition annuelle. Dans la nuit du 10 au 11 février 1965, l’appareil de cinq aviateurs de Dax s’écrase à Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales. Ils s’en sortent indemnes. 'Sud Ouest' avait pu, quelques jours après, recueillir le témoignage d’un des rescapés qui a livré leur incroyable expérience. Un vrai miracle. Le jour où cinq aviateurs dacquois ont survécu au crash de leur avion : « Nous devons la vie à une succession de miracles ». 'Sud Ouest' Ouvre Ses Archives - Dans la nuit du 10 au 11 février 1965, l’appareil de cinq aviateurs de Dax s’écrase à Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales. Ils s’en sortent indemnes. Un des rescapés a témoigné quelques jours plus tard dans 'Sud Ouest'. Le 8 février 2025, lors du match à Twickenham, opposant l’Angleterre au XV de France, des supporters français ont accepté de prendre la pose devant l’objectif de l’agence de presse AFP. Ils ont ainsi offert une galerie de looks incroyables et décalés. Portfolio - Lors du dernier match à Twickenham opposant l’Angleterre au XV de France, de nombreux supporters français avaient pris place dans les tribunes le 8 février 2025. Revue de détail en images sur leurs looks incroyables. Portfolio - Le quinze de la Rose reçoit l’équipe de France ce samedi 8 février au stade de Twickenham à Londres à 17 h 45 pour la seconde journée du Tournoi des six nations. Découvrez la composition du XV de France en images. Le Tournoi des six nations est une épreuve très prisée et les supporters attendent, avant chaque match, avec impatience la composition de leur équipe favorite. Nous vous avons proposé une présentation en images de tous les joueurs retenus pour le duel face à l’Angleterre.





Archives Éric Pétetin Tunnel Du Somport Jumping De Bordeaux Crash Aérien Supporters XV De France Tournoi Des Six Nations

