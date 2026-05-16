Archives secrètes sur Josef Mengele : la Suisse lève enfin le voile

La Suisse a décidé d'ouvrir les dossiers confidentiels du Service de renseignement de la Confédération concernant le médecin nazi Josef Mengele, relançant les recherches sur ses passages clandestins en territoire helvétique après la guerre.

Le Service de renseignement de la Confédération a pris une décision historique en annonçant l'ouverture d'un dossier longtemps tenu secret concernant l'une des figures les plus sinistres du Troisième Reich : Josef Mengele .

Surnommé l'Ange de la Mort d'Auschwitz, ce médecin SS est responsable d'innombrables atrocités. Jusqu'à récemment, l'accès à ces archives était strictement interdit, avec un délai de protection qui s'étendait théoriquement jusqu'en l'an 2071. Cette décision de libéraliser l'accès aux documents marque un tournant majeur dans la volonté de transparence de la Suisse face à son passé complexe durant la Seconde Guerre mondiale.

Cette avancée n'est pas le fruit du hasard mais le résultat d'un long combat judiciaire mené par l'historien suisse Gérard Wettstein. Ce dernier a contesté avec détermination les refus systématiques des autorités helvétiques, qui invoquaient la sécurité nationale et la nécessité de protéger les sources pour maintenir le secret. Pour Wettstein, le maintien de ce silence pendant plus de six décennies n'a fait qu'alimenter les théories du complot et le sentiment que l'État suisse cherchait à dissimuler des vérités embarrassantes.

L'enjeu est crucial : il s'agit de déterminer si Josef Mengele a trouvé refuge ou un soutien logistique en territoire suisse alors qu'il était l'un des criminels les plus recherchés au monde. Les interrogations ne sont pas sans fondement. Il est déjà établi que Mengele a séjourné officiellement en Suisse en 1956, profitant de vacances au ski avec son fils Rolf.

À l'époque, il utilisait une fausse identité, grâce à des documents de voyage obtenus via la Croix-Rouge au consulat suisse de Gênes. Cependant, c'est la période suivant ce séjour qui intrigue le plus les chercheurs. L'historienne Regula Bochsler a mis en lumière des informations troublantes : en 1961, les services de renseignement autrichiens auraient alerté la Confédération sur la possible présence du nazi sur son sol. Parallèlement, l'épouse de Mengele avait loué un appartement discret près de l'aéroport de Zurich.

Les rapports de police de l'époque indiquent que ce logement était sous surveillance et qu'un homme non identifié accompagnait Mme Mengele. La question demeure : s'agissait-il du médecin d'Auschwitz lui-même ? Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de remise en question du rôle de la Suisse pendant le conflit mondial. Jakob Tanner, ancien membre de la Commission Bergier, souligne que ce dossier illustre le rapport ambivalent du pays avec son histoire.

La Suisse a souvent été critiquée pour avoir refoulé des réfugiés juifs à ses frontières ou pour avoir conservé des fonds bancaires appartenant à des victimes de la Shoah. L'ouverture des archives sur Mengele est donc perçue comme une étape nécessaire pour apaiser les mémoires et sortir d'une culture du secret qui a trop longtemps prévalu. Malgré l'ouverture annoncée, le Service de renseignement de la Confédération a précisé que l'accès ne serait pas totalement intégral.

Certains passages pourraient être expurgés pour protéger des sources confidentielles ou des échanges diplomatiques sensibles. On pense notamment aux collaborations avec le Mossad, le service secret israélien, qui menait une traque impitoyable contre les anciens nazis fugitifs durant les années 1960. Cette nuance rappelle que même dans une quête de vérité historique, les enjeux de sécurité et de diplomatie internationale continuent de jouer un rôle. Pour rappel, le parcours de Josef Mengele est l'un des plus sombres de l'histoire humaine.

À Auschwitz, il ne se contentait pas de sélectionner les déportés envoyés vers les chambres à gaz ; il pratiquait des expériences pseudo-scientifiques atroces sur des prisonniers, s'intéressant particulièrement aux jumeaux et aux enfants. Son crime est immense, et sa fuite vers l'Amérique du Sud a duré des décennies. Il est mort au Brésil en 1979 sous une fausse identité, et son identité n'a été confirmée par des tests ADN qu'en 1992.

Aujourd'hui, les historiens espèrent que les documents suisses apporteront enfin des réponses définitives sur les mouvements clandestins de ce criminel et sur l'éventuelle complicité ou négligence des autorités helvétiques de l'époque





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