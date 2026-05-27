Archives inédites de la guerre civile espagnole : images d'une société en feu et d'un exode massif

Le quotidien Sud Ouest publie une sélection d'archives photographiques et de témoignages inédits sur la guerre civile espagnole (1936‑1939), illustrant les combats, les déplacements de réfugiés et la dévastation des populations civiles.

La guerre civile espagnole , déclenchée le 17 juillet 1936, plongea le pays dans un conflit meurtrier qui dura trois ans, opposant les partisans de la République aux forces nationalistes dirigées par le général Francisco Franco.

"Sud Ouest" a récemment ouvert une série d'archives inédites montrant, à travers des photographies, des rapports et des témoignages, l'enfer vécu par les civils, les combattants et les réfugiés pendant cette période sombre. La première image dévoilée montre une jeune mère épuisée, qui, après avoir fui les bombardements d'Irún, s'est installée sur un escalier à Hendaye, en France, accompagnée de ses enfants.

Cette scène, prise le 1er septembre 1936, illustre le flot incessant de réfugiés qui traversèrent les Pyrénées pour fuir les violences, un exode qui, au total, compta près de 465 000 personnes contraints de quitter l'Espagne. Les archives présentent également des clichés saisissants du front. Des soldats nationalistes en uniforme, photographiés au cimetière d'Eibar à la fin du mois de septembre 1936, marchaient vers Bilbao, occupant d'abord les villages de Gipuzkoa avant de pénétrer en Biscaye.

Au printemps 1937, ils bombardèrent Durango et Eibar, puis prirent Bilbao en juin, marquant un tournant décisif dans la campagne du Nord. D'autres images montrent un avion abattu, un garde civil berçant un enfant sur ses genoux et les préparatifs de repas pour les troupes, rappelant la quotidienneté de la guerre au milieu du chaos. Les camps de prisonniers, où les détenus se lavage en rangs, témoignent de la dureté du traitement infligé aux combattants capturés.

Des scènes de la vie quotidienne sous le feu ennemi abondent : des miliciennes recevant des instructions dans la Sierra de Guadarrama le 11 août 1936, des combats de rue à Tolède, des soldats tentant d'écrire des lettres ou d'établir des contacts radio, et des civils se protégeant dans des maisons lors des bombardements. L'un des épisodes les plus emblématiques, la destruction de Guernica le 26 avril 1937 par la Légion Condor allemande et l'aviation italienne, est rappelé comme symbole de la terreur aérienne.

En outre, les archives montrent l'arrivée du bateau "Cervantes" à la côte française, le désarroi des réfugiés au bord des routes et les scènes poignantes de mères nourrissant leurs enfants dans les camps. Au total, le conflit fit entre 380 000 et 451 000 morts, laissant derrière lui des villes et villages en ruines et un traumatisme collectif qui perdura bien au‑delà de la fin officielle des hostilités le 1er avril 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale





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