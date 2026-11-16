Retour sur le reportage de Pierre Bonte à Arc-et-Senans en 1961. Découverte de l'école du village et de son programme éducatif unique mêlant enseignement et activités manuelles.

Le journaliste et producteur Pierre Bonte propose chaque jour une immersion unique dans le passé récent de la France. Son émission culte Bonjour Monsieur le Maire permet de redécouvrir des reportages inédits enregistrés dans les années 60 et 70. Ces archives sonores offrent un regard historique sur les communes rurales françaises et leurs habitants.

Aujourd'hui, l'attention se porte spécifiquement sur la commune d'Arc-et-Senans. Située au cœur du département du Doubs, cette localité fait partie intégrante de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le reportage met en lumière les particularités locales qui faisaient alors la spécificité de cette commune bourguignonne.

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Un système scolaire innovant en 1961

Le reportage de 1961 se concentre sur l'initiative rare de l'école locale à cette époque. Les enfants de la commune ne suivaient les cours que le matin uniquement. Cette répartition horaire était une caractéristique notable du système éducatif villageois de la période.

L'après-midi était entièrement consacré à des activités dites secondaires pour les élèves. Ces sessions après-midi n'étaient pas considérées comme optionnelles mais faisaient partie intégrante du programme hebdomadaire. Cette méthode visait à compléter l'enseignement académique par des compétences pratiques et créatives.

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Des activités pratiques et artistiques

Le programme de l'après-midi incluait des cours de dessin pour développer la créativité. Les enfants participaient également à des séances de chant pour enrichir leur culture musicale. Le travail manuel occupait une place importante dans cette seconde partie de la journée scolaire.

Les activités physiques complétaient enfin ce programme éducatif équilibré. Cette approche pédagogique visait à former des enfants complets sur le plan intellectuel et physique. Elle reflétait les valeurs éducatives de l'époque centrées sur l'épanouissement global.

La redécouverte via les archives Europe 1

Pierre Bonte revient sur ces événements historiques pour les auditeurs contemporains. Il permet de comprendre le quotidien des enfants dans les communes comme Arc-et-Senans. Ces témoignages offrent un contraste intéressant avec les systèmes éducatifs modernes.

L'émission Bonjour Monsieur le Maire reste une référence pour l'histoire locale française. Elle capture l'essence des villages français à une époque charnière. La rediffusion de ces archives sur l'application Europe 1 permet à un nouveau public d'y accéder.

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Les auditeurs peuvent écouter ces reportages cultes directement sur la plateforme numérique. L'application propose également un accès à la radio en direct et aux podcasts. Cette disponibilité facilite la découverte des histoires locales parfois oubliées.

Le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté trouvent ainsi une visibilité historique supplémentaire. Ces archives servent de pont entre le passé rural et le présent numérique. Elles rappellent l'importance de préserver la mémoire des petites communes françaises face à l'uniformisation moderne.