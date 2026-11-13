Architectes contre 79 logements à Balma : le duel urbain de Jean-Luc Rames

À Balma, les architectes Alain Grima et Jean-Luc Rames contestent la construction de 79 logements. Ils dénoncent une densité excessive menaçant le quartier voisin du Clos des Arnis.

À Balma, commune située près de Toulouse, une bataille juridique fait rage autour de la construction d'une nouvelle résidence de 79 logements. Deux architectes de renom, Alain Grima et Jean-Luc Rames, ont lancé un recours contre ce projet immobilier qu'ils jugent nuisible. Leur cible : un permis de construire délivré par la mairie de Balma pour un site adjacent à leur propre réalisation, le Clos des Arnis.

Crise du logement à Toulouse et conflits urbains

Alain Grima et Jean-Luc Rames dénoncent une dérive dans la manière de concevoir les espaces résidentiels dans l'agglomération toulousaine. Ils estiment que la qualité de vie quotidienne est traitée comme une variable secondaire par les promoteurs et les autorités locales. Ce projet, situé face au Clos des Arnis, représente selon eux l'incarnation de toutes les erreurs à éviter en matière d'urbanisme en banlieue toulousaine. Les deux professionnels ont uni leurs forces à quatre autres requérants pour contester l'octroi du permis.

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Précédent architectural et proximité du Clos des Arnis

La résidence du Clos des Arnis a été imaginée et construite par Alain Grima et Jean-Luc Rames au début des années 2010. Actuellement, un vaste hangar occupe l'emplacement prévu pour le nouveau projet. Ce bâtiment industriel, bien que peu esthétique, est suffisamment éloigné pour préserver la quiétude des voisins. Le nouveau permis prévoit sa démolition pour laisser place à une structure bien plus imposante. Cette densification crée une promiscuité directe avec les propriétés riveraines.

Définition des défauts techniques et ombres portées

Les architectes pointent plusieurs failles techniques majeures dans les plans du promoteur. Ils critiquent la hauteur des bâtiments, fixée à 11 mètres, et leur implantation en retrait de la voie de bus. Selon eux, cette configuration génère une intensité urbaine nettement supérieure à celle du quartier environnant. De plus, la construction risque d'occulter les panneaux solaires installés sur le toit du Clos des Arnis, rendant leurs capteurs inopérants par effet d'ombre.

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Réponse des autorités et densité modérée à Balma

L'élu municipal conteste ces critiques en affirmant que le permis est conforme à la réglementation. Il rappelle que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal et de l'Habitat autorise une densité adaptée à cette zone proche de l'axe de bus Linéo 1. Le projet prévoit 3600 mètres carrés en pleine terre, dépassant les 2300 mètres carrés imposés par le PLUi-H pour ce type de construction. Le promoteur avait initialement proposé un projet encore plus dense, qui a été atténué.

Politique de densification et limites de la ZAN

Balma continue de suivre une politique de densification modérée malgré les contraintes de la loi Zéro Artificialisation Nette. Environ cent logements sont construits chaque année dans la commune, souvent près des pôles comme la ZAC de Gramont ou des axes de transport en commun. Les architectes maintiennent que leur règle d'or consiste à ne jamais réaliser de logements où ils ne pourraient pas vivre eux-mêmes, une condition qu'ils jugent non remplie pour ce nouveau projet.