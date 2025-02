Archie, le fils d'Harry et Meghan, demande à voir des photos de Lady Diana

Le prince Harry a révélé que son fils Archie regardait souvent des photos et des vidéos de la princesse Diana. Lors de la 7e édition des Invictus Games, le prince Harry a partagé des confidences sur son fils et sa relation avec sa défunte mère. Meghan Markle a également parlé de la participation active du prince Harry dans la vie quotidienne de ses enfants.

Un moment émouvant : Archie , fils d'Harry et Meghan, a fait une demande particulière concernant sa défunte grand-mère, Lady Diana . Lors de la 7e édition des Invictus Games , le prince Harry a fait de rares confidences sur son fils Archie . Présent à Vancouver au Canada jusqu'au 16 février, le prince Harry et Meghan Markle ont répondu à plusieurs questions sur leurs enfants. Mais Archie et Lilibet n'étaient pas présents.

\Le prince Harry a révélé lundi 10 février que son fils Archie regardait souvent des photos et des vidéos de sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Le prince Harry a évoqué sa mère Diana Spencer en parlant des mines antipersonnel. « Archie posait des questions sur les mines terrestres (...) Je me suis retrouvé à parler avec lui de mines à l’âge de cinq ans, ce qui m’a donné l’occasion de parler de ma mère, sa grand-mère, ce que je n’avais même pas envisagé », a dévoilé le prince Harry. Comme la princesse Diana s'intéressait à ce sujet, père et fils en ont discuté. « C’est donc devenu le dénouement de l’histoire pour lui. Il a ensuite vu des vidéos... il voulait voir des photos de sa grand-mère Diana en train de faire son travail avec les mines terrestres, il y a de cela des années. Cela a donc donné lieu à une conversation très intéressante entre lui et moi, différente de ce que j’avais imaginé », a-t-il ajouté. \Les Invictus Games ont également fait parler Meghan Markle. L'ancienne actrice a évoqué le prince Harry et sa relation avec leurs enfants, comme le rapporte People. En effet, le fils du roi Charles III serait un papa très investi avec Archie, 5 ans, et Lilibet, 3 ans. « Ce que vous n’avez pas vu, c’est tous les moments qui ont précédé ces Jeux, tous les moments où, comme vous le savez dans les familles… », évoque-t-elle avant de se pencher sur les moments de vie. Elle y évoque « la grande cohue du matin, se préparer pour l’école, préparer les repas pour l’école et faire le petit-déjeuner. » Et le prince Harry y participerait. « Mon mari est dans tout ça avec nous et ensuite il sera sur son téléphone et Archie dira : « Papa, pourquoi es-tu sur ton téléphone ? » Et il répondra : « C’est Invictus. Je me prépare pour Invictus. » Son souhait ? Que ses enfants participent à l'organisation des jeux quand ils seront plus grands.





